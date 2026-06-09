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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

کشف بیش از یک کیلوگرم تریاک در قروه

کشف بیش از یک کیلوگرم تریاک در قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت محله‌محور اظهار کرد: در راستای این طرح، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی، یکی از عناصر فعال در زمینه توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهم مقدار یک کیلوگرم تریاک و مشتقات آن را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر از عوامل توزیع مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6855395

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