کشف بیش از یک کیلوگرم تریاک در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت محله‌محور اظهار کرد: در راستای این طرح، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی، یکی از عناصر فعال در زمینه توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهم مقدار یک کیلوگرم تریاک و مشتقات آن را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر از عوامل توزیع مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.