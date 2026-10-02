سردار محمدیان: اقتدار پلیس، اقتدار برای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته انتظامی، هفته پاسداشت مردانی است که امنیت را مأموریت، خدمت به مردم را افتخار و دفاع از میهن را عهد خود می‌دانند.

این هفته را به یکایک کارکنان فداکار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و خانواده‌های صبور و همراه آنان تبریک و خداقوت عرض می‌کنم؛ مردانی که در کوچه‌ها و خیابان‌های پایتخت، در کلانتری‌ها، یگان‌های عملیاتی و پلیس‌های تخصصی، شب و روز خود را وقف آرامش و امنیت مردم کرده‌اند.

تهران، پایتخت ایران اسلامی، به پشتوانه حضور مقتدرانه و هوشمندانه حافظان امنیت، همواره شهری امن برای زندگی، کار و تلاش مردم بوده است و پلیس، خود را پاسدار این آرامش و امنیت می‌داند.

در سال‌های اخیر، در کنار مأموریت‌های روزمره، لحظاتی نیز رقم خورد که فرزندان انتظامی این سرزمین، در دفاع از امنیت کشور و مردم، جان خود را تقدیم کردند و جمعی نیز به افتخار جانبازی نائل آمدند. از جنگ رمضان و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه تا دیگر عرصه‌های دفاع از امنیت، آنچه در رفتار کارکنان انتظامی تهران برجسته بود، یک حقیقت روشن بود:

مأموریت تعطیل نمی‌شود؛ خدمت متوقف نمی‌شود؛ امنیت مردم خط قرمز ماست.

امروز نیز رویکرد ما روشن و صریح است:

در برابر دشمن، مقتدر و هوشیار؛

در برابر مردم، خادم و پاسخگو؛

و در پاسداری از امنیت پایتخت، آماده و استوار.

؛اقتدار پلیس، اقتدار برای مردم است اقتداری که باید تهدید را از مرزهای امنیت شهر دور کند و همزمان، در مواجهه با شهروندان، با کرامت، قانون‌مداری، اخلاق و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

ما باور داریم که امنیت پایدار، در کنار توان و اقتدار پلیس، با اعتماد و همراهی مردم استحکام می‌یابد. از همین رو، خدمت به مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان، در کنار صیانت از امنیت، از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس تهران بزرگ است.

در این هفته، یاد و نام شهدای والامقام انتظامی و امنیت را گرامی می‌داریم و در برابر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ خانواده‌هایی که صبورانه پشتوانه مردان امنیت این سرزمین بوده‌اند.

به همه همکاران عزیزم در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عرض می‌کنم:

امنیت این شهر، به همت شما برقرار است؛

اعتماد مردم، سرمایه شماست؛

و راه شهیدان، چراغ راه خدمت شما.

با همین ایمان و عزم، برای تهرانِ امن‌تر، آرام‌تر و شایسته‌تر برای زندگی مردم، به خدمت ادامه خواهیم داد.

فرارسیدن هفته انتظامی را به همه کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و خانواده‌های گرانقدر آنان تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، عزت، سلامتی و توفیق روزافزون همه مجاهدان عرصه نظم و امنیت را مسئلت دارم.