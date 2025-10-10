هفته انتظامی ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته انتظامی سال ۱۴۰۴ با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» در تهران و سراسر کشور برگزار شد. این هفته فرصتی ارزشمند برای پلیس پایتخت بود تا ضمن تقویت ارتباط با مردم، دستاوردها و برنامه‌های خود را در راستای افزایش امنیت و ارتقای رضایت عمومی به نمایش بگذارد.

سرهنگ علی همه‌خانی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت، ضمن بیان اهمیت هفته انتظامی و جایگاه آن در ایجاد فضای همکاری و همدلی بین پلیس و جامعه، به تشریح برنامه‌های متنوع و گسترده پلیس تهران در این ایام پرداخت و گفت: هفته انتظامی امسال در تهران با اجرای برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای همراه بود که هدف اصلی آن تقویت حس امنیت و مشارکت مردمی در حفظ نظم و قانون بود. یکی از برنامه‌های مهم این هفته حضور پررنگ پلیس تهران در نماز جمعه بود که با سخنرانی سردار محمدیان، فرمانده محترم پلیس تهران، همراه بود. این سخنرانی به منظور آشنایی مردم با تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی و تشویق به مشارکت فعال در حفظ امنیت عمومی برگزار شد.

سرهنگ همه‌خانی همچنین به برگزاری چندین نوبت میز خدمت اشاره کرد و گفت: ایجاد میز خدمت در نقاط مختلف شهر، به ویژه در محلات پرجمعیت، فرصت مناسبی برای شنیدن مستقیم مشکلات و درخواست‌های مردم بود. این میزها فضایی فراهم کردند تا شهروندان به راحتی بتوانند با فرماندهان و مسئولین پلیس در ارتباط باشند و مسائل خود را مطرح کنند.

وی افزود: حضور فرماندهی و روسای پلیس تهران در مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۹۷ نیز از دیگر برنامه‌های هفته انتظامی بود. این بازدیدها موجب افزایش روحیه همکاران و ارتقای کیفیت پاسخگویی به تماس‌های مردمی شد. همچنین نشست‌های خبری متعددی برگزار شد که طی آن‌ها اطلاعات شفاف و به‌روز در خصوص عملکرد پلیس ارائه گردید.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت درباره ارتباط پلیس با رسانه‌ها نیز گفت: در هفته انتظامی امسال، حضور فعال پلیس تهران در برنامه‌های رسانه ملی از جمله برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰»، و همچنین ارتباط مستمر با جراید و خبرگزاری‌ها، موجب شد پیام‌های پلیس به طور وسیع و دقیق به جامعه منتقل شود.

سرهنگ همه‌خانی خاطرنشان کرد که یکی از بخش‌های تاثیرگذار این هفته، حضور در منازل شهدای جنگ ۱۲ روزه بود که با هدف ادای احترام و تکریم خانواده‌های معزز شهدا انجام شد. این دیدارها ضمن ابراز همدردی، روحیه انگیزشی بالایی برای کارکنان پلیس و خانواده‌های آنان ایجاد کرد.

وی در پایان به برگزاری مراسم تکریم پرسنل و خانواده‌های آنان و همچنین تقدیر از مقام سرباز اشاره نمود و گفت: تقدیر و تکریم از کارکنان پلیس و خانواده‌هایشان، به ویژه سربازان وظیفه که نقش مهمی در تامین امنیت ایفا می‌کنند، یکی از برنامه‌های ارزشمند هفته انتظامی بود که با استقبال بسیار خوبی همراه شد.

سرهنگ همه‌خانی با تاکید بر اهمیت تداوم این اقدامات فرهنگی و اجتماعی، گفت: پلیس مقتدر و جامعه امن، بدون مشارکت فعال و همدلانه مردم امکان‌پذیر نیست. هفته انتظامی فرصتی است تا پلیس و مردم بیش از پیش به هم نزدیک شوند و با همکاری مشترک، امنیت و آرامش را در جامعه ارتقا بخشند.