فرمانده انتظامی استان اصفهان  معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزار و در این مراسم طی حکمی از سوی فرماندهی انتظامی کل کشور، سردار عبدالوهاب حسنوند بهعنوان فرمانده انتظامی استان اصفهان معارفه و از خدمات سردار حمید علینقیان پور تقدیر شد.
در متن این حکم، بر ضرورت ارتقای امنیت عمومی، تقویت رویکردهای میدانی، افزایش رضایتمندی شهروندان و مقابله هدفمند با جرائم سازمانیافته تأکید شده است.
همچنین در این انتصاب، از تلاشها و خدمات سردار حمید علینقیانپور در دوران مسئولیت فرماندهی انتظامی استان اصفهان تقدیر شد؛ خدماتی که در حوزه ارتقای امنیت اجتماعی، مدیریت مأموریتهای انتظامی و توسعه تعامل پلیس با مردم نقش مؤثری داشته است.
سردار عبدالوهاب حسنوند از فرماندهان باسابقه فراجا محسوب میشود که پیش از این مسئولیتهایی همچون فرماندهی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و همچنین حضور در سطوح عملیاتی و مدیریتی فرماندهی انتظامی پایتخت را در کارنامه خود داشته است.
وی در دوران خدمت خود در تهران بزرگ، در حوزه مقابله با شبکههای توزیع مواد مخدر، برخورد با جرائم سازمانیافته و مدیریت عملیاتهای پیچیده انتظامی نقشآفرینی کرده و از فرماندهان فعال در حوزه مأموریتهای میدانی به شمار میرود.
نظر شما