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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد

میناب- کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب با معرفی ۱۰ اثر برگزیده به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در گلزار شهدای میناب و با حضور خانواده‌های شهدا برگزار شد.

حجت الاسلام محسن حنیفی دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام گفت: نزدیک به ۵۰۰ شاعر، بیش از ۵۴۰ اثر به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی به دبیرخانه کنگره فرستادند.

حجت الاسلام حنیفی افزود: ۲۰ اثر از کشورهایی مانند فلسطین، مراکش، عراق و پاکستان برای این کنگره فرستاده شد.

وی افزود: در اختتامیه این کنگره، پنجشنبه شب، ۶ شاعر شعرهای خود را خواندند و ۱۰ اثر برگزیده معرفی شد.

حجت الاسلام حنیفی عنوان کرد: در پایان این کنگره از کتاب مداد و موشک نوشته شاعران شهرستان جهرم رونمایی شد.

دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام خاطرنشان کرد: در این کتاب برای همه ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب یک رباعی سروده و نگاشته شده است.

کد مطلب 6965137

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