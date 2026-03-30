۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

عتبه حسینی با فتوای آیت الله سیستانی ساخت مدرسه میناب را بر عهده گرفت

عتبه حسینی با فتوای آیت الله سیستانی ساخت مدرسه میناب را بر عهده گرفت

میناب- معاون وزیر آموزش و پرورش از ساخت مدرسه شجره طیبه میناب توسط عتبه حسینی طبق فتوای آیت الله سیستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور، با اعلام این خبر و بیان اینکه تصمیم اولیه برساخت دو مدرسه ۱۲ کلاس در شهرستان میناب است ، اظهار کرد: در پی فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی مبنی بر حمایت از مردم ایران و رزمندگان و آسیب‌دیدگان جنگ آمریکایی صهیونیستی و با تدبیر آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، نماینده معظم‌له در ایران، هیأتی با سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین فقیه ایمانی به‌ شهرستان میناب اعزام و پس از بازدید از آثار جنایات حمله وحشیانه صهیونی_ آمریکایی آمادگی احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه شجره طیبه میناب را به یاد شهدای معصوم این مدرسه بر عهده گرفتند و بدین ترتیب به پویش فرشته های میناب پیوستند.

خان محمدی، از کلنگ زنی ساخت این مدرسه در روز سه شنبه ۱۱ فروردین خبر داد و افزود: این‌ هیأت اعزامی با هدف اعلام همبستگی، تفقد، دلجویی و رسیدگی به خانواده‌ شهدای مدرسه «شجره طیبه» و آسیب‌دیدگان جنایت حمله هوایی به این مدرسه، از سوی عتبه مقدسه امام حسین علیه‌السلام، امروز وارد میناب شدند و فردا، سه شنبه کلنگ ساخت این مدرسه در مقیاس بزرگ و تمام هوشمند را بر زمین خواهند زد.

وی در ادامه از آیین کلنگ زنی و ساخت مدرسه دوم شهدای شجره طیبه میناب، با مشارکت و همت خیرین کشور در قالب پویش فرشته های میناب خبر داد و افزود: همزمان با مراسم چهلم این نوگلان شهید، با حضور نمایندگان محترم جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، کلنگ ساخت مدرسه دوم تمام هوشمند، به انضمام تمامی فضاهای جانبی استاندارد و مورد نیاز نیز بر زمین خواهد خورد.

    سیامک IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا لعنت زمین و آسمان بر قاتلین کثیف اون فرشتگان معصوم.
    احمد IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این مدرسه را فعلا بعنوان سندجنایت آمریکاواسرائیل حفظ کنیدوتصاویرکودکان به شهادت رسیده را بر سردرمدرسه نصب کنید.متجاوزان بایدپاسخگوباشند.چگونه است وقتی تعدادی خائن به وطن ومتعرضان به جان وناموس ملت اعدام میشوند،دم ازحقوق بشرمیزننداماخودشان عامل کشتاربی رحمانه کودکان دانش آموزدر میناب میشوندوسکوت میکنند؟!لعنت خدا برجنایتکاران کثیفی مانندترامپ که برای به یغمابردن نفت یک کشور،به آنجاتجاوز کرده وملت بیگناهش راقتل عام میکنند.
    IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      کاش در کنار ساخت مدرسه جدید؛ سند جنایت آمریکا و اسراییل همین ویرانه های مدرسه دست‌نخورده باقی بمونه برای آینده و آیندگانی که این جنایتکاران را تطهیر میکنند.. باقی بگذارید خواهشا..

    پربازدیدها

    پربحث‌ها