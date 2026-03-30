عتبه حسینی با فتوای آیت الله سیستانی ساخت مدرسه میناب را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور، با اعلام این خبر و بیان اینکه تصمیم اولیه برساخت دو مدرسه ۱۲ کلاس در شهرستان میناب است ، اظهار کرد: در پی فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی مبنی بر حمایت از مردم ایران و رزمندگان و آسیب‌دیدگان جنگ آمریکایی صهیونیستی و با تدبیر آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، نماینده معظم‌له در ایران، هیأتی با سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین فقیه ایمانی به‌ شهرستان میناب اعزام و پس از بازدید از آثار جنایات حمله وحشیانه صهیونی_ آمریکایی آمادگی احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه شجره طیبه میناب را به یاد شهدای معصوم این مدرسه بر عهده گرفتند و بدین ترتیب به پویش فرشته های میناب پیوستند.

خان محمدی، از کلنگ زنی ساخت این مدرسه در روز سه شنبه ۱۱ فروردین خبر داد و افزود: این‌ هیأت اعزامی با هدف اعلام همبستگی، تفقد، دلجویی و رسیدگی به خانواده‌ شهدای مدرسه «شجره طیبه» و آسیب‌دیدگان جنایت حمله هوایی به این مدرسه، از سوی عتبه مقدسه امام حسین علیه‌السلام، امروز وارد میناب شدند و فردا، سه شنبه کلنگ ساخت این مدرسه در مقیاس بزرگ و تمام هوشمند را بر زمین خواهند زد.

وی در ادامه از آیین کلنگ زنی و ساخت مدرسه دوم شهدای شجره طیبه میناب، با مشارکت و همت خیرین کشور در قالب پویش فرشته های میناب خبر داد و افزود: همزمان با مراسم چهلم این نوگلان شهید، با حضور نمایندگان محترم جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، کلنگ ساخت مدرسه دوم تمام هوشمند، به انضمام تمامی فضاهای جانبی استاندارد و مورد نیاز نیز بر زمین خواهد خورد.