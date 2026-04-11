به گزارش خبرنگار مهر، مردم سوگوار شهرستان میناب با برپایی سه شب مراسم عزاداری، فرا رسیدن چهلمین روز شهادت قائد شهید امت، حضرت آیتالله سید علی خامنهای و شهدای دبستان شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.
این مراسمها در فضایی آکنده از اندوه و سوگ در گلزار شهدای دانشآموز برگزار شد و مردم مومن و انقلابی این دیار با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و شهدا به نمایش گذاشتند.
در این آیینهای سوگواری که با استقبال کمنظیر عموم شهروندان همراه بود، سخنرانان و مداحان برجسته کشوری از جمله حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان به بیان فضایل و مناقب رهبر شهید و نوگلان شهید دبستان شجره طیبه پرداختند.
این تجمعات معنوی که به مدت سه شب در گلزار شهدای دانشآموز میناب ادامه یافت، جلوهای از ارادت مردم شهیدپرور این شهرستان به مقام شامخ شهدا و تأسی از راه و سیره آنان بود.
میناب دیاری پیشتاز در محبت به امیرالمؤمنین
حجتالاسلام علیرضا پناهیان، با اشاره به شهادت آیتالله امام خامنهای و کودکان بیگناه میناب اظهار داشت: گفت در نبرد بزرگ تاریخی معاصر، رهبر شهید انقلاب و این کودکان مظلوم به پیشگامان مرحلهای سرنوشتساز در تاریخ امت اسلامی تبدیل شدهاند.
پناهیان در ادامه به جایگاه معنوی مردم میناب پرداخت و پاسخ این پرسش را که چرا چنین فاجعهای در این شهر رخ داد، در پیشینه عمیق معنوی آن دیار جستجو کرد و یادآور شد: سالها پیش هنگام سفر به میناب، از نزدیک شاهد جایگاه رفیع این شهر در محبت به اهل بیت علیهمالسلام بودم و دشمن نیز با درک همین حقیقت، شهری را هدف قرار داده که در عشق به امیرالمؤمنین علی(ع) پیشتاز است.
خون کودکان میناب وجدانهای بیدار سراسر جهان را به لرزه درآورد
وی با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن تصریح کرد: آنها گمان میکردند با هدف قرار دادن کودکان یک مدرسه میتوانند ملت ایران را به زانو درآورند، اما نتیجه کاملاً معکوس شد و خون این کودکان معصوم نه تنها ملت ایران، بلکه وجدانهای بیدار سراسر جهان را به لرزه درآورد و دشمنان را در برابر افکار عمومی جهانیان رسوا ساخت.
او با ستایش فداکاری معلمان شهید این مدرسه گفت: در میان شهدا، معلمانی حضور داشتند تا آخرین لحظه در کنار دانشآموزان ایستادند و در جریان آواربرداری، معلمی دیده شد که دانشآموزان را در آغوش گرفته تا از آنها محافظت کند.
خون شهدای میناب در آینده بسیاری از تحولات بزرگ را رقم خواهد زد
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهدای میناب نقشی تعیینکننده در تحولات آینده خواهند داشت، خطاب به مردم این شهر گفت: خون شهدای میناب در آینده بسیاری از تحولات بزرگ را رقم خواهد زد و تأثیر آن در جهان اسلام و حتی فراتر از آن مشاهده خواهد شد.
نظر شما