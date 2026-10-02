به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی اظهار کرد: بیست‌وهشتمین مانور سراسری طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و جمع‌آوری مصادیق استفاده غیرمجاز از شبکه و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع، در محدوده مدیریت توزیع برق خرم‌آباد ۲ اجرا شد.

وی افزود: در این مانور، ۳۹ اکیپ عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور فعالیت داشتند و اقدامات مختلفی برای شناسایی و اصلاح موارد غیرمجاز و ساماندهی وضعیت شبکه انجام شد.

شناسایی ۱۵۹ مورد برق غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این عملیات گفت: در جریان اجرای طرح مهتاب، ۱۵۹ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.

جمشیدی ادامه داد: همچنین ۱۲۸ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری و از ادامه استفاده غیرمجاز از شبکه جلوگیری شد.

جمع‌آوری ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز

وی از شناسایی و جمع‌آوری ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان این مانور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از شبکه برق و جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی انجام شد.

نصب ۹۰ انشعاب جدید و تعویض ۶۸ کنتور معیوب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انشعابات و تجهیزات اندازه‌گیری اظهار کرد: در این مانور ۹۰ انشعاب جدید و ۶۴ انشعاب غیردائم نصب شد.

وی افزود: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و اصلاح تجهیزات شبکه نیز ۱۶ دستگاه شمارشگر نصب و ۶۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

تست و بازرسی انشعابات کشاورزی و اماکن مذهبی

جمشیدی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای بیست‌وهشتمین مانور سراسری طرح مهتاب، ۴۰ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۴۲ انشعاب کشاورزی نیز مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بازرسی از اماکن مذهبی گفت: ۲۸ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی نیز در جریان این مانور مورد تست و بررسی قرار گرفت.

جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز دستفروشان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اضافه کرد: در ادامه اقدامات انجام‌شده، ۵ انشعاب مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کردند، شناسایی و جمع‌آوری شد.

جمشیدی گفت: تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از دیگر اقدامات انجام‌شده در بیست‌وهشتمین مانور سراسری طرح مهتاب بود.

تداوم طرح مهتاب برای کاهش تلفات غیر فنی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات غیر فنی، شناسایی مصارف غیرمجاز، صیانت از تجهیزات و شبکه توزیع و افزایش پایداری شبکه برق دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با جدیت و برنامه‌ریزی در سطح استان ادامه خواهد داشت.