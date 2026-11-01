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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

اجرای احکام انسداد چاه‌های غیرمجاز با قاطعیت پیگیری شود

اجرای احکام انسداد چاه‌های غیرمجاز با قاطعیت پیگیری شود

همدان-رئیس کل دادگستری استان همدان گفت:اجرای دقیق و قاطع احکام قضایی در زمینه انسدادچاه‌های غیرمجاز باید با جدیت در دستور کار قرار گیردو استمرار نظارت بر روند اجرای این احکام امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با تقدیر از اقدامات مجموعه شرکت آب منطقه‌ای در کنترل منابع آبی بر تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله جدی با تخلفات حوزه آب تاکید کرد و با اشاره به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع آب زیرزمینی ادامه داد: اجرای دقیق و قاطع احکام قضایی در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و استمرار نظارت بر روند اجرای این احکام امری ضروری است.

وی همچنین بر لزوم افزایش بازرسی‌های میدانی و سرکشی‌های مستمر به منظور پیشگیری از حفر چاه‌های جدید و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرقانونی از سفره‌های آب زیرزمینی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان صیانت از منابع آبی را زیربنای توسعه استان دانست و افزود: انضباط در مدیریت و توزیع منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه آب سرمایه‌ای بین نسلی و ارزشمند محسوب می‌شود و حفاظت از آن نیازمند اجرای بدون اغماض قانون و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول است.

محمدی مهر در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان از حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی و آبی پشتیبانی می‌کند و تعامل سازنده با شرکت آب منطقه‌ای در این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6996333

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