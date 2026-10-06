نصب ۶۰۰ هزار فیوز هوشمند در شبکه برق تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حسن‌بکلو معاون هماهنگی توزیع توانیر در نشست بررسی روند اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: ۶۰۰ هزار فیوز هوشمند تا پایان سال تأمین و به شرکت‌های توزیع برق تحویل خواهد شد و نصب این تجهیزات در شبکه در دستور کار شرکت‌ها قرار دارد.

بر اساس اعلام توانیر، وی افزود: در مرحله نخست، حدود ۷۰ هزار فیوز هوشمند آماده تحویل است و شرکت‌های توزیع باید فرآیند نصب و بهره‌برداری از این تجهیزات را دنبال کنند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین از شناسایی حدود ۹۷۰ هزار مشترک با مصرف برق بالاتر از قدرت قراردادی خبر داد و گفت: وضعیت این مشترکان باید به‌منظور شناسایی موارد دستکاری و استفاده غیرمجاز از انشعاب بررسی شود.

حسن‌بکلو با اشاره به اهداف طرح مهتاب ادامه داد: کنترل انرژی توزیع‌شده و جلوگیری از هدررفت و مصرف ثبت‌نشده از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع است و اقدامات این طرح باید به ثبت و محاسبه انرژی تحویلی به مشترکان منجر شود.

وی همچنین از نهایی شدن قیمت‌های جدید در سامانه فروش کالا خبر داد و گفت: این قیمت‌ها پس از جمع‌بندی با معاونت مالی، از امروز عملیاتی خواهد شد.