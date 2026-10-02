۸۳۵ هزار خدمت پلیس به مردم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیرجند به مناسبت هفته انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و ۱۷۳ شهید انتظامی خراسان جنوبی، اظهار کرد: روز سیزدهم مهرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز انتظامی و روز مدافعان وطن نام‌گذاری شده و هر سال یک هفته به تبیین عملکرد پلیس و تجدید پیمان سربازان این عرصه اختصاص دارد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» افزود: این شعار واژه‌ای ساده نیست، بلکه پشتوانه‌ای ارزشمند دارد؛ چراکه نیروهای مسلح و پلیس فراتر از مرزهای آسایش خود و خانواده‌هایشان در برابر ناامنی ایستاده‌اند و از حریم زندگی مردم دفاع می‌کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدای انتظامی استان بیان کرد: شهید موذن، شهید بادامکی، شهید کاردیده، شهید یوسفی، شهید زارعی‌مقدم، شهید طاهری، شهید ابراهیمی و شهید محمدآبادی از جمله شهدایی هستند که مردانه ایستادند و اجازه ندادند خدشه‌ای به امنیت کشور وارد شود.

شجاعی‌نسب با اشاره به فعالیت پلیس در حوزه مرزبانی و خدمت وظیفه عمومی گفت: در یک سال گذشته چهار هزار نفر از مشمولان خدمت مقدس وظیفه عمومی به مراکز آموزش اعزام شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه ۶۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: فرزندان مردم در مجموعه انتظامی با روحیه شهامت و جسارت در مرزبانی کشور و مرزهای خراسان جنوبی قاطعانه ایستاده‌اند و حاصل این تلاش، برقراری امنیت پایدار در مرزهای استان است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تشریح بخشی از عملکرد یک سال گذشته انتظامی استان گفت: در این مدت ۲۱ تن انواع مواد مخدر کشف، شماری از اشرار و قاچاقچیان به هلاکت رسیده و صدها قاچاقچی و سارق دستگیر شده‌اند.

وی افزود: همچنین صدها خودروی شوتی و مزاحم توقیف و باندهای مختلف جرم و قاچاق منهدم شده است.

شجاعی‌نسب از ارائه بیش از ۸۳۵ هزار خدمت در حوزه راه و راهور خبر داد و گفت: در این مدت ۳۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی و عادی صادر شده و بیش از ۲۰ هزار خدمت نیز در حوزه پلیس آگاهی به مردم ارائه شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم پلیس در حوزه مقابله با سرقت و حمایت از مالباختگان، بازگرداندن ۴۰ میلیارد تومان از اموال و وجوه به مالباختگان بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اظهار کرد: با تقدیم ۱۷۳ شهید انتظامی در استان، بیش از ۱۴ هزار شهید انتظامی در کشور و بیش از ۱۷ هزار جانباز و آزاده، ثابت کرده‌ایم که بر عهد خود با شهدا و مردم پایدار خواهیم ماند.

شجاعی‌نسب گفت: پلیس آماده است جان خود را برای آسایش، آرامش و امنیت مردم تقدیم کند و خدمت به مردم را افتخار همیشگی خود می‌داند.

وی در پایان از همراهی و پشتیبانی مردم، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، ائمه جمعه و جماعات، استاندار، اعضای شورای تأمین، صدا و سیما، اصحاب رسانه و خانواده‌های همکاران انتظامی قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این استان به لطف الهی و همراهی مردم، بر اساس شاخص‌های رسمی اعلام‌شده، از استان‌های امن و برتر کشور است.