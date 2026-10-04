امنیت پایدار خراسان جنوبی با همراهی مردم محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی شجاعی‌نسب صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: امسال هفته انتظامی از ۱۰ مهرماه با شعار «پلیس مجاهد ملت، مبعوث ایران سرافراز» آغاز شده و برنامه‌ها تا پایان هفته و با تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و حضور در مزار شهدا ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط امنیتی کشور در ماه‌های اخیر بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان، نیروهای انتظامی با حضور میدانی، کشف و مقابله با توطئه‌های داخلی و با همراهی مردم و سایر نیروهای مسلح، اجازه ندادند نقشه‌های دشمن محقق شود.

شجاعی‌نسب ادامه داد: در این حوادث، تعدادی از فرماندهان و کارکنان انتظامی را تقدیم امنیت مردم کردیم و برخی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نیز مورد تعرض دشمن قرار گرفت، اما حتی برای لحظه‌ای خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و کارکنان انتظامی در کنار مردم و در کوچه‌ها و خیابان‌ها به مأموریت خود ادامه دادند

وی با اشاره به حضور مستمر پلیس در تجمعات مردمی گفت: بیش از هفت ماه است که همکاران ما در مرکز استان و نقاط مختلف خراسان جنوبی، حتی روستاها، برای تأمین امنیت تجمعات شبانه در کنار مردم حضور دارند و خود را مدیون مردم می‌دانیم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: حمایت از نظام و رهبری و حمایت از نیروهای مسلح، دو کلیدواژه مهم در حضور مردم است و نیروهای مسلح نیز خود را موظف می‌دانند برای حفظ این همراهی و آرمان‌ها در کنار مردم باشند.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرزبانان استان اظهار کرد: مرزبانان غیور خراسان جنوبی به صورت شبانه‌روزی در مرزها مشغول خدمت هستند و به لطف خداوند استان از مرزی امن برخوردار است.

شجاعی‌نسب همچنین به فعالیت مرکز آموزش انتظامی استان اشاره کرد و گفت: کارکنان این مجموعه در گمنامی، مشغول تربیت سربازان و مدافعان امنیت هستند تا نیروهایی شایسته برای خدمت در رده‌های مختلف انتظامی تربیت شوند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف استمرار دارد، افزود: در کنار اقدامات قانونی و مأموریت‌های سلبی پلیس، خدمات ایجابی نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به فعالیت ادارات مشاوره، دوایر مددکاری، واحدهای مشاوره در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و ارائه آموزش‌های همگانی در مساجد و مدارس اشاره کرد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: شورای معتمد پلیس نیز در محلات فعال است و بزرگان، معتمدان و معلمان محله در مساجد با فرماندهان کلانتری و کارکنان انتظامی جلساتی برگزار کرده و مسائل و مشکلات محلات را بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

ارائه بیش از ۸۳۵ هزار خدمت از سوی مجموعه راهنمایی و رانندگی و پلیس راه

شجاعی‌نسب با اشاره به آمادگی یگان ویژه و فعالیت پلیس در حوزه ترافیک گفت: مدیریت ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری و ارائه خدمات مرتبط با عبور و مرور از دیگر مأموریت‌های پلیس است و طی یک سال گذشته بیش از ۸۳۵ هزار خدمت از سوی مجموعه راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به مردم ارائه شده است.

وی افزود: در حوزه پلیس آگاهی نیز خدمات متعددی به مردم ارائه شده و بیش از ۳۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی و غیرزیارتی در یک سال گذشته صادر و به مردم تحویل داده شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه ۱۱۰ گفت: این سامانه یکی از آسان‌ترین مسیرهای ارتباط مردم با پلیس است و شهروندان می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از این طریق با پلیس در میان بگذارند و خدمات لازم را دریافت کنند.

وی از مبارزه جدی با قاچاقچیان و اشرار مسلح خبر داد و بیان کرد: مبارزه قاطع با اشرار و قاچاقچیان مسلح که امنیت و زندگی مردم را تهدید می‌کنند، در دستور کار پلیس قرار دارد و طی یک سال گذشته ۲۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.

شجاعی‌نسب گفت: مبارزه با قاچاق کالا، سرقت، کلاهبرداری، جعل، مشروبات الکلی و سایر جرایمی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کند نیز با جدیت در دستور کار همکاران انتظامی قرار دارد.

وی با تأکید بر اجرای قانون افزود: اجرای قانون همواره مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان بوده و پلیس نیز اجرای قانون را به نفع مردم و جامعه با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین به ضرورت مقابله با جرایم فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مراقبت از فضای مجازی، آموزش و هشدار به مردم، اخطار به مجرمان و برخورد با جرایم این حوزه از جمله مأموریت‌هایی است که با هدف صیانت از مردم و قانون دنبال می‌شود.

شجاعی‌نسب تأمین امنیت مراسم ملی و مذهبی را از دیگر مأموریت‌های پلیس دانست و افزود: تربیت پلیس تراز جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری فرماندهان، رؤسا و روحانیون مجموعه عقیدتی سیاسی در دستور کار قرار دارد.

انس کارکنان انتظامی خراسان جنوبی با قرآن

وی ادامه داد: امروز حدود پنج هزار نفر از کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان با محفوظات قرآنی و حفظ قرآن کریم از یک جزء تا حفظ کامل قرآن ارتباط دارند و این موضوع نشان‌دهنده توجه پلیس به معارف دینی است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به توجه مجموعه انتظامی به نهج‌البلاغه و فرهنگ ایثار و شهادت گفت: انس با نهج‌البلاغه و ارتباط با خانواده‌های معظم شهدا و بهره‌گیری از فرهنگ شهدا در دستور کار ما قرار دارد تا بتوانیم خدمت شایسته‌تری به مردم ارائه کنیم.

شجاعی‌نسب با اشاره به جنگ شناختی و فرهنگی دشمن اظهار کرد: امروز با یک جنگ شناختی گسترده مواجه هستیم و دشمن که در جنگ سخت با مقاومت ملت ایران مواجه شده، در عرصه فرهنگی و شناختی تلاش می‌کند اهداف خود را دنبال کند.

وی افزود: باید توجه عمومی، سازمان‌ها و نهادها نسبت به این مسئله افزایش یابد و همه با هم و دست در دست یکدیگر از ظرفیت بزرگ جامعه ایرانی برای مقابله با این توطئه‌ها استفاده کنیم و از مرحله تهدیدات عبور کرده و به سمت ایران سرافراز حرکت کنیم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امنیت پایدار و قابل قبول در سراسر استان برقرار است، گفت: این امنیت به مدد الهی، همراهی مردم، حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه، مجاهدت کارکنان انتظامی و همکاری دستگاه‌های مختلف حاصل شده و با روحیه جهادی و شهادت‌طلبی برای حفظ این سرمایه تلاش خواهیم کرد.