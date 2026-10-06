به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب صبح سه‌شنبه در جشنواره روز سرباز و دیدار چهره‌به‌چهره فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و ۱۷۳ شهید انتظامی خراسان جنوبی، اظهار کرد: بیش از ۲۱۵ روز است که مردم ایران اسلامی در اجتماعات شبانه حضور دارند که در واقع انجام این کار، یعنی سربازی کردن گروه‌های مختلف مردم با وجود همه مشکلاتی که دارند.

وی یادآور شد: برپایی بیش از ۲۵۰ شب موکب‌های مردمی با عشق و علاقه، در واقع نوعی سربازی برای کشور است.

به گفته وی، اقتدار به وجود آمده در کشور را شهدا، سربازان و دانش‌آموزان شهید حفظ کرده‌اند و ما هم در این راه باید به وظیفه سربازی خود به خوبی عمل کنیم.

سردار شجاعی‌نسب خاطرنشان کرد: مردم با تقدیم شهدای بسیاری، زمینه لازم را برای عمل به وظیفه برای ما فراهم کرده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: سربازان در قالب تیم‌های کشت یا در نگهبانی و کارهای خدماتی و... به وظیفه خود در این خصوص عمل می‌کنند و گاهی سربازان ما از افسران خود در خدمتگزاری به این ملت جلو می‌زنند که این موضوع در مسابقه ایثار و شهادت به خوبی توسط شهدا محقق شده است.

سردار شجاعی‌نسب در ادامه تأکید کرد: شهادت‌ها رسالت ما را برای حفاظت از این آب و خاک سنگین‌تر می‌کند و با سربازی کردن درست و ایثار و شجاعت باید خدمتگزاران خوبی برای این ملت باشیم.

وی در ادامه با اشاره به یکی از سخنان مولا علی (ع) در زمینه تأمین نیازمندی‌های سربازان، تصریح کرد: تجدید میثاق می‌بندیم که همواره سرباز وطن باشیم و حاضریم با ادامه دادن راه شهدا، جان خود را برای حفاظت از میهن فدا کنیم.

سردار شجاعی‌نسب با اشاره به وجود ۱۷۳ شهید انتظامی استان، تأکید کرد: همواره باید آنها را به عنوان تابلوی ایثار و از خودگذشتگی در مقابل خود قرار دهیم.

وی در ادامه به برگزاری جشنواره صدرا در روز گذشته برای پرسنل پاور اشاره کرد.

در ادامه، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به سؤال‌های مطرح‌شده توسط تعدادی از سربازان پاسخ گفت و از پدر سرباز شهید اکبر تکخوارانی و سربازان وظیفه نمونه انتظامی خراسان جنوبی تقدیر شد.