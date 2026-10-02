به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خاکعلی با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای تجلیل از نیروهایی است که با حضور مستمر و مسئولانه، وظایف خود را در حوزه برقراری نظم و حفظ امنیت عمومی دنبال می‌کنند.

وی افزود: نیروهای انتظامی در سراسر کشور با حضور در میدان و انجام مأموریت‌های محوله، نقش مهمی در تأمین امنیت و حفظ حقوق شهروندان بر عهده دارند و این مسئولیت نیازمند روحیه خدمتگزاری، قانون‌مداری و تعهد است.

امام جمعه خاکعلی با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان این نیرو، بر اهمیت تداوم رویکرد مردم‌محور و توجه به ارزش‌های اسلامی در انجام مأموریت‌های انتظامی تأکید کرد.

فاطمیان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه امنیت گفت: فداکاری این شهدا در راه دفاع از کشور و مردم شایسته تقدیر و تکریم است.

وی از خانواده‌های شهدای عرصه امنیت نیز تجلیل کرد و افزود: خانواده‌های شهدا نیز در مسیر دفاع از امنیت کشور، رنج و سختی‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند و باید قدردان صبر و فداکاری آنان بود.

امام جمعه خاکعلی در پایان، هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان تبریک گفت و برای مجموعه انتظامی کشور، توفیق و سربلندی در انجام مسئولیت‌های محوله را از خداوند متعال مسئلت کرد.