دشمنان به دنبال اختلاف و تضعیف باورهای دینی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اظهار کرد: امروز قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف افزایش‌یافته و دشمنان نیز به این واقعیت توجه دارند؛ بنابراین باید ضمن حفظ وحدت و انسجام، مراقب باشیم که دشمن نتواند با ایجاد اختلاف و تضعیف باورهای دینی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره‌ بر نقش خانواده در تربیت فرزندان اظهار کرد: پدر و مادر نسبت به فرزندان خود مسئول هستند و باید از همان دوران کودکی، آنان را با نماز، روزه، حلال و حرام و معارف دینی آشنا کنند.

امام جمعه ارومیه افزود: یکی از حقوقی که فرزندان بر عهده والدین دارند، تربیت صحیح و دینی است و اگر پدر و مادر در این زمینه کوتاهی کنند، ممکن است فرزند در آینده نسبت به آنان گلایه‌مند باشد که چرا راه درست زندگی و دین را به او نیاموخته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت روزی حلال در تربیت فرزندان گفت: پدر و مادر باید تلاش کنند درآمد و لقمه‌ای که وارد زندگی فرزندانشان می‌شود، حلال باشد؛ چرا که رزق حلال در رشد و تربیت انسان و هدایت او اثرگذار است.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: انسان نباید برای تأمین زندگی خود و فرزندانش به دنبال درآمد حرام برود، زیرا مال حرام علاوه بر اینکه به خود انسان آسیب می‌زند، آثار نامطلوبی نیز بر خانواده و فرزندان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه رفتار والدین برای فرزندان الگوست، ادامه داد: اگر در خانه نماز اقامه شود، فرزندان نیز با نماز و عبادت مأنوس می‌شوند و اگر والدین نسبت به مسائل دینی بی‌توجه باشند، طبیعی است که فرزندان نیز در این زمینه دچار آسیب شوند.

امام‌جمعه ارومیه همچنین بر ضرورت احترام به بزرگ‌ترها و به‌ویژه پدربزرگ و مادربزرگ در حضور کودکان تأکید کرد و گفت: فرزندان باید احترام به والدین و بزرگ‌ترها را در محیط خانواده بیاموزند و این امر زمانی محقق می‌شود که خود پدر و مادر در رفتارشان الگوی مناسبی برای کودکان باشند.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: تربیت فرزند تنها با توصیه و سخنرانی انجام نمی‌شود، بلکه رفتار پدر و مادر، نحوه برخورد آنان با یکدیگر و با بزرگ‌ترهای خانواده، مهم‌ترین درس عملی برای کودکان است.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب نام مناسب برای فرزندان نیز اظهار کرد: والدین باید در انتخاب نام فرزندان دقت کنند و نام‌هایی را برگزینند که دارای معنای مناسب و شایسته باشد و بافرهنگ دینی و اسلامی تناسب داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با اشاره بر مسئولیت والدین در قبال آینده فرزندان گفت: پدر و مادر باید از دوران کودکی زمینه آشنایی فرزندان با معارف دینی و اهل‌بیت (ع) را فراهم کنند تا فرزندان در مسیر صحیح تربیت شوند و بتوانند زندگی خود را بر اساس آموزه‌های دینی بنا کنند.

امام‌جمعه ارومیه در با اشاره به اهمیت توجه به معارف الهی اظهار داشت: انسان باید همواره خداوند متعال را به یاد داشته باشد و از فرصت‌ها و نعمت‌هایی که در اختیار او قرار گرفته است، در مسیر صحیح استفاده کند؛ چراکه انسان در برابر نعمت‌های الهی مسئول است.

وی با بیان اینکه همه توفیقات انسان به عنایت خداوند متعال وابسته است، افزود: اگر خداوند به انسان توفیق انجام کاری را بدهد، باید آن را نعمت الهی بداند و در مسیر رضای پروردگار به کار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به تحولات و مسائل روز جامعه تصریح کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته با اتکا به ایمان، استقامت و روحیه ایستادگی توانسته است در برابر مشکلات و فشارها مقاومت کند و دشمنان نیز نتوانسته‌اند مردم را از مسیر اعتقادی و دینی خود جدا کنند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با فشار، تبلیغات و ایجاد مشکلات مختلف، روحیه مردم را تضعیف کنند، اما آنچه موجب حفظ و تقویت جامعه اسلامی شده، ایمان مردم و اتکا به خداوند متعال است.

وی ادامه داد: امروز قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف افزایش‌یافته و دشمنان نیز به این واقعیت توجه دارند؛ بنابراین باید ضمن حفظ وحدت و انسجام، مراقب باشیم که دشمن نتواند با ایجاد اختلاف و تضعیف باورهای دینی به اهداف خود دست پیدا کند.

امام‌جمعه ارومیه با بیان اینکه مؤمنان باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر خداوند انسان را در جایگاهی قرار داده است، این جایگاه یک مسئولیت و امانت است و باید از آن برای خدمت به مردم و کمک به مؤمنان استفاده شود.