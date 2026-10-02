به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: روز جمعه واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده نقده-پیرانشهر منجر به یک فوتی و ۲۷ مصدوم شد.

وی افزود: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی مینی بوس در محور نقده-پیرانشهر نرسیده به روستای قارنا از خروجی نقده اعلام شد.

محبوبی گفت: بلافاصله نجاتگران پایگاه های امداد و نجات حیدرآباد و یئدی گوز نقده و جلدیان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این حادثه یک نفر فوتی و ۲۷ مصدوم داشت که فوتی حادثه بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذی صلاح شد و مصدومین بعد از رهاسازی ،انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.