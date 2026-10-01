  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

صلح و سازش ۵۳ هزار پرونده در هرمزگان

صلح و سازش ۵۳ هزار پرونده در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: در یک سال گذشته ۵۳ هزار پرونده با ورود مددکاری نیروی انتظامی به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: در یک سال گذشته ۶۲ هزار پرونده شکایت در نیروی انتظامی هرمزگان تشکیل شده است که از این شمار ۵۳ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی گفت: راه اندازی سامانه‌های ۱۱۰، ۱۹۷، موسسات خدمات حفاظتی و مددکاری و برون سپاری برخی وظایف به مردم از روریکردهای تعاملی نیروی انتظامی با مردم است.

سردار رفیعی کیا افزود: تصادف، نزاع‌های فردی، سرقت از مهم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی استان هرمزگان است.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه در هر یک ساعت ۷۲ تماس با نیروی انتظامی ثبت می‌شود، گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات خدمات رسانی با زمان بیشتری به مردم عرضه می‌شود.

وی با اشاره به توقیف شش هزار و ۸۰۰ خودرو متخلف افزود: در شش ماهه امسال ۱۴ تن مواد مخدر، ۲۰ میلیون لیتر سوخت، ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی، ۶۷۰ قبضه انواع سلاح در استان کشف شده است.

سردار رفیعی کیا گفت: همچنین در شش ماهه امسال ۵۰۰ هزار اتباع غیر مجاز در استان شناسایی و به کشورشان برگشت داده شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: نیروهای مرزبانی بیش از ۴۷۰ هزار بار انواع شناورها را در مرزهای آبی کشور کنترل و بازرسی کرده‌اند.

وی با اشاره به تامین امنیت مردم توسط نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی گفت: در این جنگ ۵ تن از همکاران نیروی انتظامی استان به شهادت رسیده‌اند.

سردار رفیعی کیا در پایان افزود: رکن اصلی تامین امینت پایدار در استان خود مردم هستند.

دهم مهر تا ۱۷ مهر بعنوان روز نیروی انتظامی نام گذاری شده است.

کد مطلب 6964910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها