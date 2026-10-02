غلامی: ایران به چهارمین قدرت جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای اظهار کرد: ایران قبل از انقلاب روزگاری پر از عقب‌ماندگی، ذلت، وابستگی و بدنامی داشت که مدافع صهیونیست‌ها بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی در دوره‌ای پر از پیشرفت و عزت است که به قدر اعلای اعتبار تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: حکمی که برای یکی از نمایندگان مجلس صادر شده است گرچه از نظر حقوقی درست است اما به نظر می‌رسد فقط برای جبهه انقلابی اجرا می‌شود و برای دگراندیشان که علیه نظام و مردم سخن می‌گویند، نه محاکمه‌ای هست نه مجازاتی، بلکه گاهی پست و ارتقا نیز در نظر گرفته می‌شود.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: این دوگانگی دل جبهه انقلاب را به درد می‌آورد لذا تقاضای صریح از قوه قضاییه داریم که عدالت برای همه یکسان باشد.

غلامی در آستانه روز بزرگداشت فراجا ضمن تقدیر از خدمات، زحمات، جانفشانی و ولایت‌مداری سبزپوشان نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی شیروان عملکرد موفقی در برخورد با سوداگران داشته و با این اقدام اثرگذار خانواده‌ها را از فروپاشی نجات داده و از سرگردانی و هدر رفتن استعداد جوانان جلوگیری کرده است.

امام جمعه شیروان با تأکید بر توجه به وضع معیشتی معلمان بیان کرد: معلمانی که شهدا، دانشمندان و نیروهای مسلح جان‌فدا زیر دست آنان تربیت شده‌اند، در نقش واقعی خود یعنی جنگ نرم فرهنگی نیز موفق بوده‌اند، لذا باید حقوق و معیشت این خدمتکاران دلسوز در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.