  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان در سنگر خیابان

۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان در سنگر خیابان

شیروان- ۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان با تاکید بر ایستادگی و اقتدار برگزار شد.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6969063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها