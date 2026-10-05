https://mehrnews.com/x3dfzN ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱ کد مطلب 6969063 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱ ۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان در سنگر خیابان شیروان- ۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان با تاکید بر ایستادگی و اقتدار برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6969063 کپی شد مطالب مرتبط غلامی: ایران به چهارمین قدرت جهانی تبدیل شده است ۲۱۵ شب اقتدار و صلابت پروشور اسفراین رقم خورد دویست و پانزدهمین تجمع شبانه مردم شیروان با تأکید بر وحدت و همدلی بعثت مردم شیروان به شب ۲۲۱ رسید دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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