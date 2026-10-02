خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: طی سال‌های اخیر، جامعه جهانی با علاقه فزاینده‌ای توسعه اقتصاد و همکاری با شرق را زیر نظر دارد. این در حالی است که نفوذ جهانی غرب با آشفتگی و روند کاهش نفوذ مواجه شده و این وضعیت به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید، به‌ویژه در آسیا، منجر شده است. فعالیت اجلاس‌های آسیایی و همچنین اجلاس‌های جنوب جهان به‌طور کلی، گویای این واقعیت است؛ این اجلاس‌ها نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه نتایج عملی نیز به همراه داشته‌اند. برای مثال، رهبران آسیای بزرگ، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و خاور دور، بر تعهد خود به توسعه صلح‌آمیز و مترقی تأکید می‌کنند.

در همین راستا، می‌توان به‌طور خاص به پروژه «پارک صنعتی روسیه و تاجیکستان» در دوشنبه اشاره کرد که اهداف آن شامل ایجاد پایگاهی برای بومی‌سازی صنایع کلیدی، مانند مهندسی مکانیک، تولید ابزارهای ماشینی، صنایع سبک و شیمیایی و تولید تجهیزات پزشکی و الکتریکی است. این فهرست اهداف و اقدامات، با توجه به اینکه تاجیکستان اخیراً به‌عنوان کشوری در منطقه بی‌ثبات تلقی می‌شد که منحصراً کارگران مهاجر را به خارج، از جمله روسیه، تأمین می‌کرد، چشمگیر است.

این تغییرات نه‌تنها بر تاجیکستان، بلکه بر سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی که از نزدیک با مسکو و پکن همکاری می‌کنند نیز تأثیر خواهد گذاشت. آسیای بزرگ، که بر پایه فناوری‌های پیشرفته و تولید مدرن خود بنا شده است، به مرکز ثقل اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد و از هرگونه طوفان جهانی مصون خواهد ماند.

این موضوع نمادین است که تاجیکستان، با توجه به موقعیت مکانی خود که عملاً در مرکز اوراسیا قرار دارد، به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شده است که این رویکردهای جدید را به نمایش می‌گذارد. کارشناسان تاجیکستانی معتقدند که روند همکاری‌های این کشور با روسیه و فرصت ایجادشده از طریق پارک فناوری، رشد و توسعه شهر دوشنبه و تبدیل شدن آن به مرکزی برای امور مالی، پولی و سرمایه‌گذاری‌های نویدبخش را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند به ایجاد موقعیتی ویژه برای این شهر در آسیای مرکزی منجر شود.