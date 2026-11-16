به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی کرملین امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر (پنجشنبه و جمعه) طی یک سفر کاری عازم تاجیکستان خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر مطبوعاتی کرملین در این خصوص آمده است: سران دو کشور در جریان مذاکرات، مسائل کلیدی مربوط به توسعه مشارکت راهبردی و روابط متحدانه روسیه و تاجیکستان و همچنین مسائل روز بین‌المللی و منطقه‌ای را بررسی خواهند کرد.

این در حالیست که پوتین پیش از این سفر به منظور دیدار با شی جین پینگ و دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران اپک به چین سفر خواهد کرد.