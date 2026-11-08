به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان اعلام کرد این کشور از نامزدی تاجیکستان برای انتخاب به‌عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ حمایت می‌کند.

توکایف در نشست خبری مشترک با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان با اشاره به مواضع مشترک دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت که آستانه از نامزدی دوشنبه برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده و از آن پشتیبانی خواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ثبات و امنیت در آسیای مرکزی، توسعه پایدار این منطقه را هدف مشترک کشورهای منطقه دانست.

تاجیکستان برای نخستین بار نامزدی خود را برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ مطرح کرده است. این کشور پیش‌تر نیز در چارچوب سازمان همکاری اسلامی از حمایت کشورهای عضو برای این نامزدی برخوردار شده بود؛ اعضای این سازمان در ژانویه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) از نامزدی تاجیکستان حمایت کردند.

شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن دائم و ۱۰ عضو دیگر غیردائم هستند. اعضای غیردائم با رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند.