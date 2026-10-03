به گزارش خبرنگار مهر، در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران، دستگاه‌های برتر در ارزیابی عملکرد معرفی و از مدیران، کارکنان و مجموعه‌های منتخب تقدیر شد.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران، اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران از جمله دستگاه‌های برگزیده این جشنواره هستند.

در این فهرست، نام اکبر حسن‌بگلو به عنوان مدیر سابق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محمود یوسفی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عباس زارع بیدکی مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران و محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران دیده می‌شود.

همچنین عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، محسن اردکانی مدیر سابق شرکت آب و فاضلاب استان تهران، فریدون یاسمی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران و حسن ملکی نیز در فهرست مدیران دستگاه‌های برگزیده قرار دارند.

تقدیر از کارکنان در بخش «طلوع ایثار»

بخش دیگری از بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران به معرفی برگزیدگان بخش «طلوع ایثار» اختصاص داشت؛ بخشی که در آن از کارکنان دستگاه‌های اجرایی با سوابق ایثارگری و همچنین نیروهای فعال در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی تقدیر شد.

در این بخش، نام شهیده حدیث فخاری از اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، با عنوان کارشناس منابع انسانی، در فهرست برگزیدگان قرار گرفته است.

همچنین سیدمحمدرضا طباطبائی‌فرد، جانباز قطع نخاع دفاع مقدس، و مهدی خسروی، جانباز و آزاده دفاع مقدس، از دیگر افراد معرفی‌شده در این بخش هستند.

ندا جلالی از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، به عنوان کارشناس کنترل پروژه، لیلا راسخ از اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران، به عنوان مددکار خانواده، و علی نصیری از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، با سمت رئیس این سازمان، نیز در فهرست برگزیدگان بخش طلوع ایثار قرار دارند.

از دیگر برگزیدگان این بخش می‌توان به عباس منصوری از اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، آموزگار در روستایی در پیشوا ـ ورامین، حسین کنگرلو از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، کارگر فنی پست امداد ناحیه منیریه، و نیره اثنی‌عشری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، سوپروایزر بیمارستان بهرامی، اشاره کرد.

همچنین جعفر نصرتیان، معاون بهره‌برداری شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، ابراهیم ساوه شمشکی، معاون اداره آتش‌نشانی و نجات فرودگاهی اداره کل فرودگاه مهرآباد، داود حیدری، کارشناس مسئول کنترل اداره سیر و حرکت راه‌آهن تهران، سیدرضا معتمدی، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، حامد مصطفایی، کاردان آتش‌نشان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی استان تهران و ابوذر مرادبیگی، رئیس جمعیت هلال احمر منطقه ۱۱ تهران، از دیگر افراد معرفی‌شده در این بخش هستند.

تقدیر از مدیران استان تهران

در بخش دیگری از این جشنواره، شماری از مدیران و مسئولان استان تهران نیز به عنوان «مدیران شایسته تقدیر» معرفی شدند.

در این فهرست، نام سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، علی رزازی، مشاور عالی استاندار و مدیرکل حوزه استانداری تهران، و رضا براتی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران و حسین سپهری رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دیده می‌شود.

همچنین حسین توکلی کجانی، فرماندار سابق شمیرانات، هادی هلیلی، مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری تهران، محمدمهدی مؤمنی، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران، محمود سیفی، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران و محمد جوربنیان، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در جمع مدیران شایسته تقدیر قرار گرفتند.

رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباط‌کریم، و ابوالفضل زمانی‌نژاد، فرماندار فیروزکوه، نیز از دیگر مدیرانی هستند که در این بخش مورد تقدیر قرار گرفته‌اند.

بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی مجموعه‌ها و کارکنان برتر برگزار می‌شود و معرفی برگزیدگان آن، علاوه بر ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، فرصتی برای تقدیر از کارکنان و مدیرانی است که در حوزه‌های مختلف اجرایی و خدمت‌رسانی فعالیت دارند.