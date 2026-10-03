به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی در گردهمایی هیئت‌امنا و مدیران محلات تهران، با اشاره به بسته‌های مختلفی که از سوی مدیریت شهری تهران برای افزایش رضایت شهروندان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بسته‌های مختلفی قرار است به صورت مستمر به اطلاع شهروندان تهرانی برسد که نخستین آن، بسته معیشتی بود.

وی افزود: در قالب این بسته، ۱۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز شهروندان در فروشگاه شهروند و از طریق سامانه و اپلیکیشن «شهرزاد» به مدت ۶ ماه با قیمت ثابت عرضه خواهد شد. همچنین بسته‌های دیگری از جمله بسته مادرانه برای خانواده‌هایی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند و بسته‌های مرتبط با کارآفرینی و حوزه انرژی نیز در نظر گرفته شده است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق جامعه هدف در حوزه خدمات اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از افرادی که در معرض آسیب قرار دارند یا آسیب دیده‌اند، در میان اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند و برای ارائه خدمات مؤثرتر به آنها، باید در محلات شناسایی دقیق و حتی پلاک‌به‌پلاک انجام شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: با نظر شهردار تهران و معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مقرر شده است سازوکاری ایجاد شود تا علاوه بر ظرفیت سراهای محله و خانه‌های تکافل اجتماعی، ۱۶ خانه فعال در سراهای محلات نیز با هماهنگی یکدیگر برای شناسایی نیازهای شهروندان در محلات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: هدف این است که پس از شناسایی دقیق نیازهای شهروندان، خدمات برنامه‌ریزی‌شده در حوزه‌های مختلف، متناسب با شرایط هر محله و نیاز هر خانواده ارائه شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران گفت: قرارگاه اجتماعی از نخستین قرارگاه‌هایی بود که پس از آغاز فعالیت دکتر زاکانی در شهرداری تهران راه‌اندازی شد و از سال ۱۴۰۲ نیز در چارچوب تفویض اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، فعالیت‌های آن در حوزه‌های مشخص ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در ذیل قرارگاه اجتماعی، کمیته حقوقی و قضایی نیز تشکیل شده و این کمیته با برگزاری جلسات مستمر و انجام بازدیدهای متعدد از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران، مصوبات و اقدامات مختلفی را برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال کرده است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به برخی از محورهای فعالیت این قرارگاه اظهار کرد: موضوعاتی مانند کودکان کار و خیابان، متکدیان، محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌ای و سایر آسیب‌های اجتماعی با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه دستگاه قضایی، در حال پیگیری است.

رحمانی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که شناخت دقیقی از آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، روند تغییرات آنها را در سال‌های اخیر بررسی کنیم و با رصد، پایش و تحلیل داده‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت و کاهش آسیب‌ها انجام دهیم.

وی ادامه داد: در کنار مدیریت آسیب‌های موجود، موضوع پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های آینده نیز اهمیت دارد. به همین منظور، موضوعاتی مانند پیشگیری از مصرف مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و ساکنان خوابگاه‌های دانشجویی نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوان با ارائه خدمات و مداخلات مناسب، نقش مؤثرتری در پیشگیری ایفا کرد.

رحمانی همچنین حمایت از خانواده زندانیان را یکی دیگر از محورهای فعالیت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در این حوزه تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، هم در زمینه تأمین معیشت و هم توانمندسازی، از خانواده زندانیان حمایت کنیم تا بخشی از مشکلات و فشارهای اقتصادی و اجتماعی این خانواده‌ها کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه اشتغال و کارآفرینی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما در سال جاری این است که در کنار مددسراها و مراکز یاورشهر، مراکز کارآفرینی نیز ایجاد شود. این طرح در برخی مراکز آغاز شده و ایجاد مراکز کارآفرینی در کنار زیرساخت‌های موجود اجتماعی در حال توسعه است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران افزود: تلاش می‌کنیم از ظرفیت زیرساخت‌های اجتماعی موجود برای ایجاد اشتغال پایدار مددجویان استفاده کنیم. در مواردی که خود مددجو امکان اشتغال ندارد، اگر فرد دیگری در خانواده توانایی و ظرفیت اشتغال داشته باشد، تلاش می‌کنیم زمینه اشتغال او را فراهم کنیم تا خانواده مددجو از نظر اقتصادی توانمند شود.

رحمانی گفت: در این مسیر، علاوه بر ظرفیت‌های شهرداری تهران، همکاری با بنگاه‌های اقتصادی، مجموعه‌های خصوصی و سایر شرکت‌ها نیز دنبال خواهد شد تا دست‌کم یکی از اعضای خانواده‌های تحت حمایت بتواند وارد بازار کار شود و درآمد پایدار داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، توانمندسازی خانواده‌ها، کاهش مشکلات معیشتی و فراهم کردن زمینه‌ای است که افراد و خانواده‌های در معرض آسیب، تا حد امکان وارد چرخه آسیب‌های اجتماعی نشوند و بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های خود به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنند.