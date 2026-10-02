امام جمعه دیر: نخبگان سرمایه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیر، ضمن اشاره به پیام رهبر انقلاب به سی‌و سومین اجلاس سراسری نماز، اظهار کرد: اقامه نماز، اولین نشانه حکومت صالحان و در زمره اهم امور و وظیفه‌ای همگانی است. نماز از جمله زیباترین نعمت‌های بزرگ حضرت حق، برترین نهاد و نماد و ستون دین است که به ستون خیمه تشبیه شده است.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه در هر وضعیت و شرایطی نماز نباید ترک شود، عنوان کرد: اهمیت نماز به‌خاطر ارتباط با خداست. اگر انسان دچار گناهی شود، نماز اولین چیزی است که او را بازمی‌گرداند و عاقبت‌به‌خیر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نماز مایه نزول برکات و فراوانی ارزاق الهی است، افزود: اولین وظیفه حاکمان صالح در حکومت اسلامی، اقامه نماز است. مسئولان باید کاری کنند که نماز جایگاه شایسته خود را در جامعه پیدا کند و با حضور در مسجد و نمازجمعه و جماعت، برای نسل جوان الگو شوند.

حسینی ادامه داد: وقتی جلسه‌ای تشکیل می‌دهند، یا باید قبل از وقت نماز باشد یا به موقع جلسه را تمام کنند تا افراد به نماز برسند. اینکه گاهی اوقات نیم‌ساعت از وقت نماز گذشته و جلسه ادامه می‌یابد، بی‌توجهی به نماز است. کسانی که نماز را سبک می‌شمارند، مشمول شفاعت اهل‌بیت (ع) نخواهند شد. به نماز اهمیت دهیم و هنگام نماز، کارهای دیگر را رها کرده و به اقامه آن بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اقامه نماز نقش ویژه‌ای در جهاد، فتح و ظفر در میدان‌های مبارزه، به‌ویژه میدان کنونی دارد. در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، امکاناتی نداشتیم و عامل قدرت ما، ارتباط با خدا و نماز در دل شب، دعای توسل، زیارت عاشورا و دعای کمیل بود. اگر موشک‌های برد بلند داشته باشیم ولی معنویت نباشد، کاری از پیش نمی‌بریم؛ البته تجهیز دفاعی هم دستور قرآن است.

خطیب جمعه دیّر با اشاره به نقش‌آفرینی همه نهادهای فرهنگی و اجرایی از بسیج، حوزه، دانشگاه و... در اقامه نماز، ابراز کرد: برای فراهم شدن زمینه طی طریق از مرحله نهضت و انقلاب اسلامی تا مرحله جامعه اسلامی، اقامه نماز امری ضروری است که پس از آن رسیدن به تمدن نوین اسلامی میسر می‌شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب افزود: رهبر انقلاب از ما خواسته‌اند نماز بخوانیم و خوب نماز بخوانیم، یعنی قرائت صحیح و به‌موقع داشته باشیم. نقش ائمه جماعات و جمعه در این مسیر این است که مأمن مردم و گوش شنوای درددل‌های آنان باشند. البته صرفِ گوش شنوا بودن کافی نیست، بلکه باید این درددل‌ها به مسئولان منتقل شود.

تکریم سالمندان

حسینی با اشاره به روز سالمندان، خواستار تکریم آنان شد و گفت: زحمات پدران و مادران، به‌ویژه مادران، جبران‌ناپذیر است. سالمندان نیاز به گفت‌وگو دارند و در جمع خانواده باید نسل‌ها کنار هم قرار گیرند. سالمندان نیاز به ترحم ندارند؛ باید به آن‌ها احترام گذاشت و از تجارب ارزنده آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به آغاز هفته فراجا، ضمن تبریک به فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان و تقدیر از خدمات ارزشمند آنان، افزود: پلیس در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی می‌کند. در مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، در شهرها برای حفظ نظم و امنیت، و در مناسبت‌های مختلف نظیر نوروز و اربعین، پلیس راهور و دیگر عزیزان با حضور خود مایه امیدواری، دلگرمی و احساس امنیت در جامعه می‌شوند. از زحمات آن‌ها، به‌ویژه در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تشکر می‌کنیم که شهدایی را تقدیم کردند.

حسینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: پلیس ضمن داشتن اقتدار باید ملجأ و پناهگاهی برای مظلومین و باعث ناامنی برای قلدرها باشد.

وی با تأکید بر رعایت قانون توسط جوانان و نوجوانان گفت: تصادفات منجر به مرگ و جرح، به ضرر خود افراد است. از سوی دیگر، باید با این نسلی که مورد هجمه دشمن است و شبانه‌روزی علیه نهادها تبلیغ می‌کند، درست برخورد کنیم؛ اگر برخورد ما مناسب نباشد، آنچه دشمن می‌گوید در ذهن آن‌ها تثبیت می‌شود. اگر فردی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کند، با رأفت اسلامی با او برخورد شود.

حسینی با بیان اینکه نخبگان سرمایه جامعه هستند، گفت: بهترین سرمایه جامعه نیروی انسانی به‌ویژه نخبگان است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد و تکریم و تجلیل کنیم.

وی با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله گفت: در کل تاریخ شامات، شخصیتی با ویژگی های ایشان دیده نشده است.

امام جمعه دیّر با اشاره به سالروز حماسه طوفان‌الاقصی گفت: پیامدهای این حماسه باعث رسوا شدن رژیم صهیونیستی شد. امروز وقتی نخست‌وزیر جلاد آن در مجمع سازمان ملل خواست سخنرانی کند، نمایندگان ۷۷ کشور جلسه را ترک می کنند. چهره نتانیاهو به‌عنوان قصاب غزه یاد می‌شود و تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری لاهه است. اما باز هم به‌خاطر حمایت استکبار جهانی عرض‌اندام می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور یک کشور به‌خاطر استقلال‌خواهی و ایستادگی مقابل آمریکایی‌ها دزدیده می شود، اما نتانیاهوی جنایتکار را با اسکورت به سازمان ملل می‌برند و آنجا پیجرهایی که مجاهدان لبنانی را به شهادت رساند، با وقاحت به همگان نشان می‌دهد. این جنگلی است که آمریکا و استکبار جهانی در آن زندگی می‌کنند.

امام جمعه دیّر با تبریک آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان در این سال تحصیلی باید مسئولیت خود را در جهت مجهز شدن به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی، زدودن پرده‌های تاریکی و فتح قله‌های دانش، به سرانجام برسانند تا در جهت اعتلای ایران گام بردارند.

وی بیان کرد: مسئولیت مدیر آموزش و پرورش، نخبگان و اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها، مسئولیتی خطیر است. سال گذشته شاهد بودیم در محیط دانشگاه عده‌ای پرچم ایران را که نماد هویت ملی ماست، آتش زدند و پرچم سلطنت‌طلبان را برافراشتند، به امام شهید اهانت کردند و شعارهای ساختارشکنانه سر دادند. امسال انتظار تکرار این فجایع را نداریم. هرچند زمزمه‌هایی می‌شنویم که عده‌ای با لابی‌گری و واسطه‌گری کسانی که دل در گرو ایران ندارند، می‌خواهند این افراد را به دانشگاه‌ها برگردانند. گاهی وقتی با این افراد برخورد می‌شود، می‌گویند زندان جای دانشجو نیست؛ بله، اما دانشگاه هم جای اغتشاشگران و وطن‌فروشان نیست.

حسینی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس از مصادیق بارز ایام‌الله و از افتخارات بزرگ ملت و نیروهای مسلح ماست. با وجود نداشتن تجهیزات کافی، هشت سال مقابل دنیا ایستادگی کردیم و حتی یک وجب از خاک وطن را به دشمن ندادیم.

خطر دشمنی دشمنان را به نسل جوان بازگو کنیم

وی افزود: همواره باید ایثارگری‌های ایثارگران و فداکاری نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را به نسل جوان منتقل کنیم و روحیه ایثار و فداکاری را در کشور زنده نگه‌داریم و خطر دشمنی دشمنان را به نسل جوان بازگو کنیم.

خطیب جمعه دیّر با بیان اینکه باید علت جنگ تحمیلی و جنگ‌های اخیر را برای نسل جوان تبیین کرد، گفت: عده‌ای غرب‌زده همچنان ایران را مسبب جنگ هشت‌ساله می‌دانند. ملتی که مورد هجمه دنیا واقع شده و سرزمینش به اشغال درآمده، آرزوی جنگ تا پیروزی نکند؟ امام فرمود عمری به این‌ها تزریق شده که دلبسته به آمریکا و غرب باشند و همه چیز را آنجا جست‌وجو کنند. کما اینکه اخیراً عده‌ای گفتند بعد از تفاهم‌نامه، عامل شروع جنگ سپاه و نیروی دریایی سپاه بود؛ در حالی که زمانی که مسئولین ما مشغول مذاکره بود، آمریکایی‌ها به تنگه هرمز حمله کردند. در جنگ ۱۲ روزه هم در حال مذاکره بودیم که دشمن حمله کرد و بعد هم در حال مذاکره بودیم که دشمن کودتای دی‌ماه را به راه انداخت.

امام جمعه دیّر افزود: مذاکره زیر سایه تهدید، ضرر دارد و گاهی صدماتی می‌زند که جبران‌ناپذیر است؛ شهادت امام، سرداران و دانشمندان ما را چه چیزی جبران می‌کند؟

حسینی تأکید کرد: عده‌ای وطن‌فروش با مسئولان کشور سر و سری دارند. من با صراحت می‌گویم که وفاق، به معنای در آغوش گرفتن سران فتنه نیست. وفاقی که نتیجه آن تعطیلی حکم خدا، حجاب و تعطیلی مجلس شورای اسلامی شود، وفاق نیست. ۶ ماه است که دو وزارتخانه مهم اطلاعات و دفاع در این جنگ وزیر ندارند؛ این چه وفاقی است؟ دولت موظف است وزیر معرفی کند. این دو وزارتخانه مهم چرا باید سرپرست داشته باشند؟ سرپرستان کارشان را می‌کنند و ما تشکر می‌کنیم، ولی مجلس و دولت خلاف کرده‌اند. در این موقعیت جنگی، این دو وزارتخانه باید وزیر داشته باشند. این وفاق، وفاق مقدسی نیست.

وی تصریح کرد: وحدت برای گره‌گشایی از کار مردم است. وفاق برای این است که مسئولین مشکلات مردم را حل کنند، نه اینکه در موقعیتی که ملت مظلوم یمن ماه‌هاست از ملت مظلوم غزه و لبنان دفاع می‌کنند و با جان‌فشانی خود و کنترل تنگه باب‌المندب از ما دفاع می‌کنند، آقای قائم‌پناه و جمعی از مسئولین در موقعیتی که اخیراً عربستان و چند کشور عربی دوباره از آمریکا و رژیم صهیونیستی درخواست حمله به ایران کرده‌اند، کیک روز ملی عربستان را بخورند، کف بزنند و به ریش همه ما بخندند و پا روی خون‌های پاک شهیدان ما، ملت مظلوم یمن و امام شهید ما بگذارند. چرا مجلس تذکر نمی‌دهد؟

حسینی افزود: در موقعیتی که نماینده روسیه در شورای امنیت از ایران حمایت و قطعنامه‌های آمریکا علیه ایران را وتو می‌کند، آقای عراقچی با وزیر خارجه اوکراین که در حال جنگ با روسیه است ملاقات می‌کند؛ این‌ها قابل توجیه نیست، مجلس مرده است. من کاری به آقای رسایی ندارم و دفاعی هم از ایشان نمی‌کنم، اما حرف من این است؛ کسی که صدایی از او بلند می‌شود را هم زندان می‌کنند، در حالی که کسانی که باید به زندان بروند، راست‌قامت به ریش همه ما می‌خندند و شیخ حسن روحانی در مقابل رهبری موضع‌گیری می‌کند.

وی افزود: کار مسئولین گره‌گشایی از مشکلات مردم است. مردم مشکل دارند؛ من از خدمات مسئولین تشکر می‌کنم اما این مسائل را نمی‌شود نادیده گرفت. به‌جای وقت گذاشتن برای دید و بازدید با سران فتنه، باید مرزبندی داشت. این فتنه‌گران (کروبی، خاتمی و موسوی) خون به دل امام شهید ما کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن گورش خود را از خلیج فارس و عراق گم کرده است و از دریای عرب هم گم خواهد کرد. گزینه مقاومت جواب داد و ملت مظلوم غزه، لبنان و عراق را به پیروزی رساند. گزینه مذاکره در موقعیتی که ترامپ تهدید می‌کند، با این جانوران معنا ندارد.

حسینی با بیان اینکه این ملت متعهد پشتوانه رزمندگان است، تاکید کرد: باید اجتماعات شبانه پرشورتر برگزار شود و نیروهای بیشتری در صحنه داشته باشیم. امروز این ملت بیش از ۷ ماه است که در صحنه است و خواب و آرزوهای دشمن را بر باد داده است.