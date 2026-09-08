به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی سه‌شنبه شب در اجتماع خیابانی مردم دیّر در چهارراه امام حسین(ع) با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار کرد: هدف از یادبود شهدا، تجدید یاد ایثارگرانی است که برای حفظ عزت، استقلال و جلوگیری از تسلیم در برابر دشمن، هزینه‌های زیادی پرداخت کردند. این شهدا جان خود را فدای ماندن اسلام و سربلندی ملت کردند.

امام جمعه دیّر با تقدیر از حضور باشکوه مردم در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری سه شهید بندر دیّر که در جزیره لاوان توسط آمریکای جنایتکار شهید شدند، افزود: حضور پرشور ما در مراسم بزرگداشت شهدا، پیامی قاطع به دشمنان و کسانی است که می‌خواهند عزم و اراده ما را سست کنند.

وی با بیان اینکه بنا به گفته امام شهید اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم نیز شکست خواهد خورد، تصریح کرد: ما از ابتدای انقلاب تحریم بوده‌ایم و اینکه اخیراً آمریکایی‌ها اعلام کردند هر کس با ایران رابطه اقتصادی داشته باشد، تحریم می‌شود، چیز تازه‌ای نیست. دشمنان تبلیغات می‌کنند تا در اراده پولادین ملت ما خلل ایجاد کنند، اما این ملت هوشیار، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نمی‌گیرد.

جریان تحریف به دنبال سست کردن اراده مردم است

حسینی با تأکید بر اینکه امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست، عنوان کرد: اگر این عزم و اراده ما همچنان محکم باقی بماند، جریان تحریف که به دنبال سست کردن اراده مردم است، شکست خواهد خورد.

وی گفت: دشمنی که در میدان‌های نظامی شکست خورده و مجبور به عقب‌نشینی شده، اکنون امید خود را به راه‌اندازی اغتشاش در داخل کشور بسته است. در یک ماه اخیر، جریانی حساب‌شده و هماهنگ تلاش می‌کند با مطرح کردن مطالب گمراه‌کننده، در عزم و اراده ملت اخلال ایجاد کند.

امام جمعه دیّر با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان سابق، این سخنان را تزریق نسخه کوتاه آمدن در برابر دشمن خواند و افزود: در موقعیتی که دشمن چنگ و دندان نشان داده و فرزندان ما را به شهادت رسانده است، کسانی که با فتنه‌انگیزی، سعی در سست کردن اراده مردم دارند، در واقع مرتکب خیانت آشکار می‌شوند.

حسینی گفت: این جریان، برای خالی کردن دل مردم، از نقاط ضعف سخن می‌گوید؛ این اقدامات حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده است. افرادی که این کار را می‌کنند، سال‌ها در این مملکت مسئولیت داشته‌اند و نمی‌توان پذیرفت که نمی‌دانند چه می‌کنند. آنان عامدانه و آگاهانه می‌خواهند ملت را مایوس کنند و سپس حقایق را تحریف نمایند.

امام جمعه دیّر با اشاره به هجمه‌های اخیر عده‌ای به صداوسیما تصریح کرد: مگر در صداوسیما چه خبر است که حالتان به هم می‌خورد؟ چون اجتماعات شبانه را نشان می‌دهد و مردم مرگ بر آمریکا می‌گویند. این‌ها وقتی تلویزیون را روشن می‌کنند، از این کانال به آن کانال، همه‌جا مرگ بر آمریکاست. حق هم دارند، چون نان و نمک آمریکا را خورده‌اند و نمی‌توانند مرگ بر آمریکا را تحمل کنند.

امام جمعه دیّر با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره کودتای دی‌ماه سال گذشته، گفت: روایت‌هایی که کودتای دی ماه را به آتش زدن سطل زباله تقلیل می‌دهند، تحریف آشکار است. ما شاهد آتش زدن ۳۵۰ مسجد، نیروهای انتظامی، بسیجیان و اموال مردم بودیم. این نوع زیرکانه حرف زدن و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، تنها برای ایجاد بدبینی در جامعه و فراهم کردن خوراک برای دشمن است.

وی همچنین در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، با رد ادعای آغازگر بودن جنگ توسط ایران، تصریح کرد: این ادعا که ما جنگ را شروع کردیم یا می‌خواهیم آن را ۲۰ سال ادامه دهیم، کاملاً با واقعیت فاصله دارد. ما در حال مذاکره بودیم که دشمن جنگ را بر ما تحمیل کرد.

حسینی گفت: برخی مسئولان در گذشته نه رسانه‌ها را تحمل می‌کردند و نه نظرسنجی‌های مستقل را؛ بلکه به جای نگاه علمی، به دنبال نظرسنجی افکار عمومی از پشت شیشه خودرو بودند. اکنون در موقعیتی که باید مردم را به ایستادگی تشویق کرد، این افراد به دنبال سست کردن اراده ملت هستند.

امام جمعه دیر با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ نظام، اظهار داشت: اگر به برکت ولایت فقیه نبود، امروز اثری از این مملکت باقی نمی‌ماند. پیام‌های ارسال شده توسط برخی افراد، ظاهراً خطاب به اربابان خارجی است تا نشان دهند در خدمت آن‌ها هستند.

وی تأکید کرد: ما سنگر خیابان را پرشورتر از گذشته حفظ خواهیم کرد و با حفظ اتحاد و اراده خود، هم جریان تحریف و هم دشمن اصلی را شکست خواهیم داد.