به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از ائمه جمعه شهرستان دیّر به مناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نمازجمعه در نظام مقدس اسلامی با تسلیت ایام اسارت آل‌الله و بازماندگان شهدای کربلا در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: ائمه جمعه باید سیاست‌های نظام را به مردم برسانند، خدمات مسئولان را معرفی کنند و در عین حال مطالبات مردم را به گوش مسئولان برسانند تا رابطه‌ای عمیق میان مردم و حاکمیت شکل گیرد.

امام جمعه دیر افزود: در ۴۷ سال گذشته، نمازجمعه در مواجهه با فتنه‌ها از منافقین و کودتاها تا جنگ تحمیلی و فتنه‌های بعدی ستون استحکام نظام بوده است و به نقل از امام شهید، فتنه ۸۸ تنها با حضور مردم در صحنه قابل مهار بود، زیرا دشمن می‌خواست القا کند مردم از نظام جدا شده‌اند.

حسینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مقاومت ملی، گفت: امروز ملت ایران در صحنه است و شعار «ما همه خونخواه پدر، گوش‌به‌فرمان پسر» بیانگر بعثت مردم و پشتوانه رزمندگان است.

وی جنگ‌های اخیر، اغتشاشات و توطئه‌های دشمن علیه نظام و رهبری را نمونه خطای محاسباتی دشمن خواند و تأکید کرد: وظیفه ائمه جمعه پاسداری از این حضور مردمی و هدایت آن در مسیر منویات مقام معظم رهبری است.

امام جمعه دیّر با نقل فرمایش رهبر انقلاب، گفت: انتقادهای برخاسته از دلسوزی باید محترم و سرمایه‌ای ارزشمند تلقی شود، مشروط بر آنکه سازنده باشد، به ظلم بی‌گناهان منجر نشود و وحدت را نشکند، در مقابل، به مسئولان سه قوه باید اعتماد کرد؛ اما به دشمن اعتماد نداریم و برای امضای رئیس‌جمهور آمریکا هیچ ارزشی قائل نیستیم، این موضع به معنای مخالفت با مسئولان داخلی نیست.

وی از یک‌سال آماده‌باش نیروهای مسلح از ۲۳ خرداد سال گذشته و تلاش مسئولان در جنگ اخیر یاد کرد و گفت: پس از حملات به پل‌ها و تأسیسات برق، بازسازی با سرعت انجام شد و سازمان پدافند غیرعامل از پیش سناریوها را پیش‌بینی کرده بود.

وی با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: عملکرد نیروی دریایی در تنگه هرمز و جبهه مقاومت، دشمن را در موضع انفعال قرار داده و هشدارهای قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) درباره پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز، نشان‌دهنده آمادگی و عزم جدی ملت ایران و نیروهای مسلح است، این اقتدار حاصل فداکاری‌های سپاه، ارتش، بسیج و پشتیبانی مردم است.

لزوم حضور پررنگ مسئولان در نماز جماعت و نماز جمعه

حسینی خواستار حضور پررنگ مسئولان در نماز جماعت و نماز جمعه شد و با اشاره به جایگاه این فریضه عبادی ـ سیاسی، تأکید کرد: کارگزاران نظام باید خود در صف نخست حضور داشته باشند تا این حضور، به الگویی برای مردم و نسل جوان تبدیل شود.

وی تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای نمازگزاران در روز جمعه را از ادارات مطالبه کرد و گفت: با توجه به گرمای شدید هوا، شایسته است نهادها و دستگاه‌هایی که امکانات حمل‌ونقل در اختیار دارند، برای جابه‌جایی مردم و تسهیل حضور آنان در نماز جمعه همکاری کنند.

امام جمعه دیّر با اشاره به لزوم بهبود وضعیت تهویه و امکانات مصلای نمازجمعه، افزود: فراهم شدن فضای مناسب و مطلوب در مصلا، نقش مؤثری در آرامش نمازگزاران و بهره‌مندی بهتر آنان از برنامه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه خواهد داشت.