به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع آتش‌سوزی در دو کارگاه تولید و رنگ‌آمیزی مصنوعات چوبی در شهرک ولیعصر خبر داد و گفت: ساعت ۱۰:۰۶ صبح امروز، وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک کارگاه تولیدی واقع در شهرک ولیعصر، خیابان عمرانی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه یک دستگاه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نخستین گروه آتش‌نشانان در مدت چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک سوله با مساحت مجموعاً حدود ۲۵۰ مترمربع، از داخل به دو کارگاه مجزا تقسیم شده است. این دو کارگاه با استفاده از مصالحی مانند ورق‌های MDF و ورق‌های شیروانی از یکدیگر جدا شده بودند که مقاومت مناسبی در برابر حریق نداشتند.

ملکی ادامه داد: یکی از این واحدها کارگاه تولید مصنوعات چوبی، به‌ویژه محصولات ساخته‌شده از ورق‌های MDF، و واحد دیگر کارگاه رنگ‌آمیزی مصنوعات چوبی بود. در هر دو کارگاه نیز مواد قابل اشتعال زیادی وجود داشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: آتش‌سوزی از یکی از کارگاه‌ها آغاز شده و به کارگاه مجاور نیز سرایت کرده بود و هر دو کارگاه کاملاً شعله‌ور بودند. همچنین احتمال سرایت حریق به کارگاه‌ها و سوله‌های مجاور وجود داشت که آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و از گسترش آتش جلوگیری شد.

وی افزود: آتش‌نشانان برای اطمینان از عدم سرایت پنهان آتش به واحدهای مجاور، درِ سوله‌های اطراف را باز کرده و بخش‌های مختلف آنها را بررسی کردند.

ملکی با بیان اینکه این حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشت، اظهار کرد: پس از اطفای کامل حریق و ایمن‌سازی محل، کارگاه به مالکان تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۱:۱۹ به پایان رسید.