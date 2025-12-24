حریق سنگین در کارگاه MDF اصفهان مهار شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه، سوم دیماه، وقوع آتشسوزی شدید در یک کارگاه MDF به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به دلیل حجم بالای مواد قابلاشتعال، با سرعت زیادی در حال گسترش بود و خطر سرایت به واحدهای مجاور وجود داشت.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی اصفهان به محل اعزام شدند و عملیات مهار حریق را در شرایطی دشوار و پرخطر آغاز کردند. این عملیات با حضور مدیر کشیک، سرآتشیار غفوریان، افسران کشیک وقت و آتشنشانان پرتلاش ایستگاههای ۲۱، ۱۰، ۱۶ و ۲۶ انجام شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان ادامه داد: در جریان این حادثه، چند کارگاه مجاور از جمله یک کارگاه نقاشی خودرو و یک کارگاه MDF دیگر در معرض خطر جدی قرار داشتند که خوشبختانه با اقدام سریع، اصولی و هماهنگ نیروهای عملیاتی، از سرایت آتش به واحدهای همجوار جلوگیری شد و حریق بهطور کامل تحت کنترل درآمد.
دهقانی با اشاره به خسارات وارده تصریح کرد: متأسفانه این آتشسوزی موجب خسارت به کارگاه شد و تعدادی موتورسیکلت نیز در آتش سوخت، اما تلاش بیوقفه آتشنشانان از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد.
وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنعتی و کارگاهی خاطرنشان کرد: کارگاههای MDF و مشاغل مشابه بهدلیل ماهیت مواد قابلاشتعال، حتماً باید به سیستم استاندارد اعلام و اطفای حریق مجهز باشند و از انباشت ضایعات چوب و سایر مواد اشتعالزا در محیط کار جلوگیری شود. ایمنی هزینه نیست، بلکه سرمایهای برای حفظ جان و مال شهروندان است.
نظر شما