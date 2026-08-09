به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع آتشسوزی در یک کارگاه صنعتی در جاده خاوران خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۰۳ صبح امروز در محدوده جاده خاوران، بعد از شهرک عباسآباد و حوالی میدان مهد ایران به سامانه آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای پشتیبانی، از جمله تانکر آب، خودروهای فوماتیک، خودروهای حامل کف شیمیایی و تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند و آتشنشانان در کمتر از شش دقیقه به محل حادثه رسیدند.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان پس از رسیدن به محل مشاهده کردند که در این مجتمع صنعتی، سولههای متعددی در کنار یکدیگر قرار دارند و دو سوله، هرکدام به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع، دچار آتشسوزی شدهاند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران بیان کرد: یکی از این سولهها در زمینه تولید الکل صنعتی فعالیت داشت و سوله مجاور نیز محل تولید و نگهداری ظروف دارویی بود. سولهای که در آن الکل صنعتی تولید میشد، دچار آتشسوزی شدید شده و تقریباً بهطور کامل شعلهور بود. شدت حرارت نیز موجب آسیب و تخریب بخشهایی از سقف و دیوارهای این سوله شده بود.
وی گفت: در محل، یک مخزن حاوی حدود سه تا چهار هزار لیتر الکل صنعتی وجود داشت که به دلیل پلاستیکی و هیدروکربنی بودن مخزن، بر اثر حرارت ذوب شده و محتویات آن جاری شده بود. جاری شدن الکل موجب گسترش آتشسوزی شده بود.
ملکی افزود: آتشنشانان با استفاده از حجم زیادی آب و کف، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند از گسترش بیشتر آتش و سرایت آن به کارگاههای مجاور جلوگیری کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، اظهار کرد: خوشبختانه در این حادثه موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشد.
وی در پایان گفت: پس از انجام عملیات اطفای حریق، ایمنسازی، لکهگیری و اطمینان از خاموش شدن کامل آتش، عملیات در ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید
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