به گزارش خبرنگار مهر، سردار اردشیر رحیمی عصر جمعه در حاشیه بازدید میدانی از محور عملیاتی تیپ ۴۸ فتح، با اشاره به استقرار نیروها در محدوده مرزی از سه‌راه حسینیه تا دهانه خلیج فارس، اظهار کرد: نیروهای این تیپ با انگیزه، جسارت و شجاعت در حال انجام مأموریت هستند و با آمادگی کامل، مسئولیت‌های خود را دنبال می‌کنند.

وی با قدردانی از حضور دادستان نظامی استان خوزستان در این بازدید افزود: در این بازدید گزارشی از وضعیت خط، نیروها، تجهیزات و امکانات ارائه شد و از پایگاه‌های مستقر در منطقه نیز به‌صورت میدانی بازدید به عمل آمد.

فرمانده تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این تیپ شناسنامه استان محسوب می‌شود، ادامه داد: رزمندگان این یگان با تکیه بر روحیه ایثار، درایت و آمادگی رزمی، در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند و مأموریت خود را به‌نحو شایسته انجام می‌دهند.

رحیمی با تأکید بر نقش مردم در تقویت توان دفاعی کشور گفت: مردم یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی هستند و همراهی آنان با نیروهای مسلح، ضامن پایداری امنیت و اقتدار کشور خواهد بود.

وی افزود: رزمندگان اسلام در این منطقه مرزی با تمام توان در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام گام برمی‌دارند و برای انجام مأموریت‌های خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

در ادامه این بازدید، دادستان نظامی استان خوزستان نیز با اشاره به اهمیت حضور میدانی در مناطق عملیاتی گفت: هدف از این بازدید، بررسی میزان آمادگی و توان رزمی تیپ ۴۸ فتح و ارزیابی وضعیت نیروها، تجهیزات و پایگاه‌های مستقر در منطقه بود.

ابراهیم‌نژاد با بیان اینکه روحیه رزمندگان این یگان بسیار بالا است، تصریح کرد: با وجود مشکلات ناشی از اصابت‌ها و از دست رفتن بخشی از تجهیزات و امکانات، توان و روحیه نیروها همچنان حفظ شده و کاهش نیافته است.

وی ادامه داد: آنچه در این بازدید مشاهده شد، عزم جدی و انسجام نیروها برای انجام مأموریت و دفاع از کشور بود و رزمندگان با همدلی در حال ایفای نقش خود هستند.

دادستان نظامی استان خوزستان با اشاره به روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در میان نیروها افزود: الگوگیری از قیام سیدالشهدا(ع) یکی از عوامل مهم در حفظ روحیه مقاومت در میان رزمندگان است و این روحیه پس از شهادت جمعی از فرماندهان نیز همچنان پابرجا مانده است.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان تیپ ۴۸ فتح با جدیت در مسیر انجام مأموریت‌های خود حرکت می‌کنند و آمادگی لازم برای دفاع از کشور را دارند؛ موضوعی که در بازدید میدانی به‌خوبی قابل مشاهده بود.