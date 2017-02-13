الفریج: سوریه در مقابل تروریسم پیروز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سرتیپ «فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع سوریه روز دوشنبه به دستور بشار اسد رئیس جمهور این کشور از یگان های نظامی در حومه شمالی استان حماه بازدید و در جریان آمادگی رزمی آنها قرار گرفت.

فرماندهان میدانی در این بازدید الفریج را در جریان عملیات رزمی در حومه شمالی حماه و ماموریت های محوله به این نیروها قرار دادند.

وزیر دفاع سوریه در بازدید از نیروهای نظامی تاکید کرد که سوریه به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور در مقابل تروریسم پیروز خواهد شد. وی در عین حال از روحیه بالای نیروهای مسلح سوریه و قهرمانی های آنها در راه ریشه کنی تروریست ها تمجید کرد.

الفریج همچنین نیروهای نظامی را به هوشیاری بیشتر فراخواند. نیروهای نظامی نیز تاکید کردند که در عمل به مسئولیت های خود برای نابودی تروریسم از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

گفتنی است که شماری از فرماندهان نظامی ارتش و نیروهای مسلح سوریه، الفریج را در این بازدید همراهی می کردند.