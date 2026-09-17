به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از جزایر خلیج فارس و رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، با اشاره به آمادگی نیروهای مستقر در منطقه اظهار کرد: امروز توفیق حاصل شد از رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه بازدید کنیم.

وی افزود: آنچه در این بازدید مشاهده شد، حضور جوانانی با نشاط، با ایمان و با اقتدار بود که از بالاترین آمادگی‌های رزمی برخوردار هستند.

مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استقرار و تقویت مواضع دفاعی در منطقه بیان کرد: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره از آرایش رزمی مناسب و مواضع مستحکم برخوردار هستند و سلاح‌ها و تجهیزات مناسبی برای انجام مأموریت‌های رزمی در اختیار دارند.

نقدی با تأکید بر نقش ایمان و روحیه رزمندگان در آمادگی دفاعی کشور خاطرنشان کرد: بالاتر از همه این امکانات و تجهیزات، ایمان و روحیه رزمندگان است که پشتوانه اصلی آمادگی و توان دفاعی آنان به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: این رزمندگان با تکیه بر ایمان، آمادگی رزمی و استحکامات ایجادشده، آماده‌اند از این منطقه دفاع کنند و آن را به صحنه‌ای برای ناکامی و عبرت دشمن تبدیل کنند.