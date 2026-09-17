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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

نقدی: رزمندگان با آمادگی رزمی بالا از جزایر خلیج فارس حراست می‌کنند

نقدی: رزمندگان با آمادگی رزمی بالا از جزایر خلیج فارس حراست می‌کنند

بندرعباس - مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه با نشاط، ایمان و اقتدار و با برخورداری از آمادگی بالای رزمی، آماده دفاع از جزایر خلیج فارس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از جزایر خلیج فارس و رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، با اشاره به آمادگی نیروهای مستقر در منطقه اظهار کرد: امروز توفیق حاصل شد از رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه بازدید کنیم.

وی افزود: آنچه در این بازدید مشاهده شد، حضور جوانانی با نشاط، با ایمان و با اقتدار بود که از بالاترین آمادگی‌های رزمی برخوردار هستند.

مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استقرار و تقویت مواضع دفاعی در منطقه بیان کرد: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره از آرایش رزمی مناسب و مواضع مستحکم برخوردار هستند و سلاح‌ها و تجهیزات مناسبی برای انجام مأموریت‌های رزمی در اختیار دارند.

نقدی با تأکید بر نقش ایمان و روحیه رزمندگان در آمادگی دفاعی کشور خاطرنشان کرد: بالاتر از همه این امکانات و تجهیزات، ایمان و روحیه رزمندگان است که پشتوانه اصلی آمادگی و توان دفاعی آنان به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: این رزمندگان با تکیه بر ایمان، آمادگی رزمی و استحکامات ایجادشده، آماده‌اند از این منطقه دفاع کنند و آن را به صحنه‌ای برای ناکامی و عبرت دشمن تبدیل کنند.

کد مطلب 6949874

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