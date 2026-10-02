به گزارش خبرنگار مهر، دو سنجاب ایرانی پس از طی مراحل تیمار و آماده‌سازی، با تلاش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

تحویل سنجاب‌ها به محیط زیست بروجرد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، این دو سنجاب ایرانی پس از تحویل توسط دوستداران حیات وحش و محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد، تحت مراقبت و تیمار قرار گرفتند.

این دو جانور پس از طی مراحل مراقبتی و اطمینان از آمادگی برای بازگشت به طبیعت، توسط خانه تیمار حیات وحش شهرستان بروجرد برای رهاسازی آماده شدند.

بازگشت سنجاب‌ها به چرخه طبیعی

دو سنجاب ایرانی در تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد در زیستگاه طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند تا بار دیگر به چرخه طبیعی بازگردند.

رهاسازی حیات وحش پس از طی مراحل تیمار و اطمینان از توانایی حیوان برای بازگشت به زیستگاه طبیعی، با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه حیات طبیعی گونه انجام می‌شود.

قدردانی از دوستداران حیات وحش

اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از اقدام ارزشمند دوستداران حیات وحش در تحویل این جانوران و همکاری آنان در حفاظت از گونه‌های جانوری و تنوع زیستی استان قدردانی کرد.

این اداره‌کل بر اهمیت مشارکت مردم و دوستداران محیط زیست در حفاظت از حیات وحش و تحویل جانوران آسیب‌دیده یا نیازمند مراقبت به مراجع تخصصی تأکید دارد.