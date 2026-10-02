https://mehrnews.com/x3dd8D ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱ کد مطلب 6965625 استانها گیلان استانها گیلان ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱ موج دویست و شانزدهم حضور مردم ماسال در میدان ماسال- در این ویدئو موج دویست و شانزدهم حضور مردم ماسال در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6965625 کپی شد مطالب مرتبط روایت مادر شهید دانیال امامی؛ نوجوانی که از مدرسه به جبهه رفت حقیقی: حضور مردم در میدان های کشور را با زبان هنر روایت کردم دویست و پانزدهمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم قدرت ایمان عامل ایستادگی ایران در برابر دشمن است برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور ماسال
نظر شما