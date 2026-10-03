۲۰ روستای بانه در آستانه برخورداری از آب شرب پایدار

محمد فرهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار در مناطق روستایی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه زیرساخت‌های خدماتی در استان کردستان به شمار می‌رود موضوعی که در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف آبرسانی، احداث مخازن و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع دنبال شده است.

وی گفت: در شهرستان بانه نیز پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی شیوه با همین رویکرد در حال اجراست؛ پروژه‌ای که با هدف تأمین آب شرب ۲۰ روستای منطقه تعریف شده و اکنون با پیشرفت ۸۰ درصدی، بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی آن به سرانجام رسیده است.

اجرای بخش مهمی از زیرساخت‌های آبرسانی

وی افزود: تاکنون ۹.۴ کیلومتر خط انتقال آب در این پروژه اجرا شده و بخشی از شبکه توزیع نیز به بهره‌برداری رسیده است و در همین چارچوب، ۱۰۰ متر شبکه توزیع در روستای عباس‌آباد اجرا شده و یک باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و یک باب ایستگاه پمپاژ نیز احداث شده است.

مدیرعامل آبفا کردستان عنوان کرد: این اقدامات بخش مهمی از زیرساخت مورد نیاز برای انتقال و ذخیره آب را فراهم کرده و پروژه را به مرحله‌ای رسانده است که تکمیل بخش‌های باقی‌مانده می‌تواند زمینه بهره‌مندی پایدار روستاهای هدف از آب شرب را فراهم کند.

۳۶۳ میلیارد ریال برای اجرای پروژه هزینه شد

وی با اشاره به روند اجرای این طرح، از هزینه‌کرد ۳۶۳ میلیارد ریال طی دو سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: این میزان اعتبار برای اجرای بخش‌های مختلف پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی شیوه هزینه شده است.

فرهاد افزود: برای تکمیل عملیات باقی‌مانده پروژه، احداث دو باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال و یک کیلومتر شبکه توزیع در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، تأمین این زیرساخت‌ها بخش‌های باقی‌مانده پروژه را تکمیل خواهد کرد و امکان انتقال، ذخیره و توزیع مناسب آب را در میان روستاهای تحت پوشش فراهم می‌کند.

اعتبار ۲۸۸ میلیارد ریالی برای تکمیل طرح

فرهاد با اشاره به نیاز مالی پروژه برای ورود به مرحله نهایی، عنوان کرد: با تخصیص ۲۸۸ میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایی پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت و امکان تکمیل آن فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز در این مرحله از پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بخش عمده عملیات اجرایی انجام شده و تکمیل چند زیرساخت باقی‌مانده می‌تواند پروژه را به مرحله بهره‌برداری کامل نزدیک کند.

۲۰ روستا در انتظار آب پایدار

وی خاطر نشان کرد: هدف اصلی از اجرای مجتمع آبرسانی شیوه، تأمین آب شرب پایدار برای ۲۰ روستای شهرستان بانه است؛ روستاهایی که بهره‌مندی آنها از زیرساخت مناسب آب، علاوه بر تأمین یکی از نیازهای اساسی خانوارها، در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تثبیت جمعیت روستایی نیز اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان تأکید کرد: با تکمیل این طرح، ساکنان روستاهای هدف به صورت کامل و پایدار از آب شرب بهداشتی و سالم برخوردار خواهند شد.