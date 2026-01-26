۱۰ هزار روستانشین دشتیاری و چابهاری به آب پایدار دست می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه خط انتقال پسابندر به شهر بریس و هفت روستای مسیر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با تکمیل طرح آبرسانی که شامل اجرای خطوط انتقال، احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه‌های پمپاژ می‌شود، ۱۰ هزار نفر از جمعیت فعلی و در افق طرح ۱۵ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد و شهر بریس به همراه روستاهای تابعه از مدار آبرسانی سیار خارج می‌شود.

وی در ادامه به سایر اقدامات در دست اجرا برای تأمین زیرساخت‌های لازم اشاره کرد و گفت: احداث ایستگاه پمپاژ اضطراری نیز با خرید و نصب پمپ‌ها، شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

سرگلزایی همچنین تصریح کرد: این پروژه بخشی از برنامه‌های آبرسانی زیرمجموعه سد پیشین است و با تکمیل خطوط انتقال اصلی جدید، خدمات آبرسانی به روستاهای منطقه به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تأمین پایدار آب شرب برای روستاهای منطقه ریمدان و سنگان در شهرستان دشتیاری است.