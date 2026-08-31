بهره برداری از دو پروژه بزرگ آبرسانی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه پایداری تامین و توزیع آب شرب شهرهای میناب و زهوکی و ۱۳ روستای مجاور و فاز نخست مجتمع آبرسانی تیاب با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرعامل آبفا، امام جمعه میناب، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب به بهره برداری رسید.

عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تشریح جزییات این پروژه ها گفت: پروژه های یاد شده با مجموع اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و با هدف تقویت پایداری تامین و توزیع آب شرب و ارتقای زیرساخت های آبرسانی شهرستان اجرا شده اند.

حمزه پور اظهار کرد: در شرایط خشکسالی های بحرانی، مجموعه آب و فاضلاب با اجرای پروژه های زیرساختی تلاش کرده است تامین آب شرب مردم را با کمترین مشکل استمرار دهد.

وی با اشاره به سامانه پایداری تامین و توزیع آب شرب شهرهای میناب و زهوکی و ۱۳ روستای مجاور گفت: برای اجرای این پروژه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و در قالب آن ۱۸ کیلومتر لوله گذاری، احداث دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۱ هزار مترمکعب(۱۰ هزار متر مکعبی ذخیره و یکهزار متر مکعبی تعادلی) و تجهیز ۶ حلقه چاه انجام شده است.

حمزه پور افزود: این سامانه، آب شرب دو شهر و ۱۳ روستا را تحت پوشش قرار می دهد و با افزایش ظرفیت ذخیره و تامین آب، نقش مهمی در پایداری شبکه آب مناطق یاد شده خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین از بهره برداری فاز نخست مجتمع آبرسانی تیاب خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه نیز ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

حمزه پور ادامه داد: در فاز نخست این مجتمع، ۱۳ کیلومتر خط انتقال با استفاده از لوله های چدن و فولادی با اقطار ۶۰۰ و ۸۰۰ میلی متر اجرا شده و این طرح زمینه تقویت و پایداری تامین آب شرب ۴۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۷ هزار نفر را فراهم می کند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای خط انتقال جدید در مجتمع تیاب اظهار کرد: این خط جایگزین بخشی از خطوط فرسوده موجود می شود که در سال های گذشته به دلیل فرسودگی و شکستگی های متعدد، یکی از مشکلات آبرسانی این مجتمع روستایی بود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه با اشاره به ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و همچنین حل مشکل در زمان پیک مصرف و یا قطعی های ناخواسته شکستگی خطوط به خصوص برای مناطق مرتفع، استفاده از مخازن ذخیره حداقلی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد که استفاده از این مخازن دغدغه مردم را در زمان افت فشار بر طرف می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره برداری از این دو پروژه با مجموع اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، کمک شایانی به توسعه زیرساخت های تامین، انتقال و ذخیره آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی شهرستان میناب خواهد کرد و آبفا با اجرای طرح های زیرساختی، تامین پایدار آب شرب مشترکین را دنبال می کند.

به گفته مدیرعامل آبفا، با اجرای این دو پروژه، شهر میناب و زهوکی به پایداری لازم در خصوص تامین و توزیع آب رسید.