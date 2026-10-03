بیانیه مشترک واشنگتن و متحدان آن در سالگرد مکانیزم ماشه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای دولت کانادا، کشورهایی که این تارنما از آن به کشورهای امضاکننده «ابتکار امنیت مقابله با اشاعه» (PSI) یاد کرده، در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت سالگرد بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل علیه ایران، بر تعهد خود به اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های باز اعمال‌شده شورای امنیت تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، (۵ مهرماه ۱۴۰۴) شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، پس از تکمیل روند «بازگشت خودکار تحریم‌ها» بار دیگر لازم‌الاجرا شدند.

فرانسه، آلمان و انگلیس بدون توجه به همکاری صادقانه و طولانی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، این روند را در واکنش به آنچه «عدم پایبندی مستمر و قابل‌توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود» در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ادعا شده، آغاز کردند.

کشورهای امضاکننده مدعی شدند: مطابق تعهدات خود در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت، به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی به ایران که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، ادامه خواهند داد.

آنها همچنین بر حفظ محدودیت‌های مربوط به عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران یا از آن تأکید کردند.

در این بیانیه ادعا شده است: کشورهای امضاکننده متعهد هستند اختیارات و توانمندی‌های قانونی داخلی کافی برای مقابله با فعالیت‌های ایران در زمینه اشاعه را حفظ کنند.

آنها همچنین بدون اشاره به فعالیت های غیر قانونی هسته ای رژیم صهیونیستی و زرادخانه اتمی آن، بر جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های حمل آنها از جمله پهپادها و سایر اقلام مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی باز اعمال‌شده سازمان ملل تأکید کردند.

کشورهای مذکور همچنین بر تسهیل تبادل سریع اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های ادعایی ایران میان اعضا، بازبینی قوانین داخلی در صورت نیاز و اتخاذ اقدامات مشخص در حمایت از تلاش‌های رهگیری و جلوگیری از انتقال اقلام مرتبط با فعالیت‌های ادعایی ایران تأکید کردند.

امضاکنندگان از جمله رژیم صهیونیستی که خود عامل تهدید جدی در منطقه است؛ مدعی شدند که از تلاش‌ها برای اجرای تعهدات ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین فعالیت‌هایی که به ادعای آنها در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود، از جمله اقدامات مرتبط با «عملیات طرد اقتصادی» ظالمانه آمریکا استقبال می کنند.

در ادامه بیانیه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است قطعنامه‌های مذکور را اجرا کنند.

امضاکنندگان همچنین بدون اشاره به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، مدعی نگرانی‌ جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای تهران شدند و ادعا کردند که به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با هرگونه اقدام ادعایی ایران در راستای ازسرگیری توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک که از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت ممنوع شده است، ادامه خواهند داد.

این کشورها با طرح درخواست ادعایی و غیر قانونی از ایران خواستند به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه بازگردد، به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اشاعه پاسخ دهد.

این بیانیه به امضای آلبانی، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بحرین، بلیز، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن، استونی، میکرونزی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، رژیم اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیبریا، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، جزایر مارشال، مولداوی، مونته‌نگرو، مغرب، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، پاناما، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، کره جنوبی، رومانی، سان‌مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، ترینیداد و توباگو، اوکراین، انگلیس، آمریکا و دولت مستعفی یمن رسیده است.