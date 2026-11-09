به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برلین امروز دوشنبه بی اشاره به تجاوز آمریکایی-صهیونی به ایران دقیقا در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، خواستار کاهش تنش‌ ها و ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به این مناقشه شد.

یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان پس از گفتگو با همتایان اروپایی خود از گروه- ۷ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در پاریس، به خبرنگاران گفت: من اینجا مجددا تأکید می‌ کنم که هیچ راه‌ حل نظامی‌ برای این مسئله نمی‌بینم.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: قویا از ادامه این مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود، حمایت می‌کنیم. هر تلاشی که در این راستا صورت گیرد، گامی در مسیر درست است. با همین رویکرد، ما در تماس مداوم با تمامی همتایان خود در منطقه هستیم.

وادفول از ایران خواست تا در جریان مذاکرات، اراده سیاسی از خود نشان دهد و گام‌ های ملموسی به سوی دستیابی به یک راه‌حل بردارد.

وی ادعا کرد که کشورهای غربی به بهانه حفظ فشار بر تهران، اقدامات اقتصادی و تحریم‌ها را همچنان اعمال خواهند کرد.

این مقام آلمانی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و ضمن مداخله در امور داخلی ایران، خواستار کنار گذاشتن هرگونه برنامه با هدف توسعه سلاح‌ های هسته‌ای و رفتار مسئولانه در منطقه به‌گونه‌ای که موجودیت سایر دولت‌ها را تهدید نکند، شد!