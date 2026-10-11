به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارولینا گالِتسکا، سخنگوی وزارت کشور لهستان اعلام کرد مقام‌های این کشور پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع، برگزاری نشست اضطراری امنیتی را برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی کردند.

این نشست قرار بود ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی لهستان برگزار شود. مارتسین کی‌یروینسکی، وزیر کشور و توماش سیمونیاک، هماهنگ‌کننده سرویس‌های ویژه نیز در واکنش به این اطلاعات دستور انجام تحقیقات پلیسی را صادر کردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که لهستان پس از چندین حادثه خشونت‌آمیز در مدارس، از جمله حمله‌ای در روز پنجشنبه که به کشته شدن یکی از کارکنان مدرسه انجامید، در وضعیت آماده‌باش امنیتی قرار دارد.