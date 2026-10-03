پنجمین همایش ملی معرفت رضوی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی شامگاه جمعه در پنجمین همایش ملی معرفت رضوی ویژه زوج‌های جوان وزارت جهاد کشاورزی، رفاقت با خدا، حفظ سرمایه‌های روحی و محرمیت عمیق را سه کلید اساسی زندگی مشترک عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در این مراسم با محوریت تبیین حقوق و وظایف معنوی زوجین، بر ضرورت تقویت پیوند عاطفی و معنوی میان همسران تأکید کرد.

وی با اشاره به سه اصل بنیادین برای داشتن زندگی شیرین‌تر اظهار کرد: اگر زوج‌های جوان می‌خواهند زندگی مشترکشان بسیار شیرین‌تر و فراتر از آنچه تصور می‌کنند باشد، باید سه رکن را در زندگی خود جاری کنند.

ربانی نخستین رکن را «رفاقت و استمداد از خداوند» دانست و افزود: در هر گام از زندگی باید دوستی و پیوند با خالق متعال را فراموش نکرد و در مسیر زندگی از خداوند مدد گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی دومین رکن را «اعتماد به نفس و حفظ سرمایه‌های فردی» عنوان کرد و گفت: انسان باید پیش از هر کس، سرمایه‌های روحی و انسانی خود را حفظ و تقویت کند.

وی همچنین «محرمیت عمیق» را سومین رکن زندگی مشترک دانست و بیان کرد: محرمیت به معنای دل سپردن به یکدیگر، ایجاد صمیمیت و درک متقابل است.

ربانی با تأکید بر معنای حقیقی محرمیت در زندگی مشترک خاطرنشان کرد: محرمیت یعنی زن و شوهر آن‌قدر به یکدیگر نزدیک باشند که در سختی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی، پناه و تکیه‌گاه یکدیگر باشند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: این معنای عمیق از نزدیکی و صمیمیت، حتی فراتر از پیوند با والدین است و کمال صمیمیت در پیوند میان زوجین نهفته است.