جوانی جمعیت؛ از سیاست تا واقعیت

خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت در ترازوی نقد، با یک دوگانگی آشکار روبروست؛ آنچه در اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس به عنوان بسته‌های تشویقی دیده شده، در میدان عمل با دیوارهای بلند مشکلات معیشتی برخورد کرده است.

با این حال، تکیه صرف بر شاخص‌های اقتصادی نیز نمی‌تواند تمام خلأ موجود را پر کند. تحول در رویکرد فرهنگی و اصلاح نگرش‌های نادرستی که فرزند را مانعی بر سر راه پیشرفت می‌داند، نیازمند «روایت‌سازی» صادقانه و عقلانی است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به شنیدن تجربیات واقعی دارد؛ تجربیاتی که ثابت کند فرزندآوری نه تنها بار اضافه نیست، بلکه خود عاملی برای افزایش پویایی، سازمان‌یافتگی و نشاط در کانون خانواده است.

در لایه‌های میانی جامعه، هستند خانواده‌هایی که با گذشتن از سدهای ذهنی و تکیه بر فرهنگ غنی پرجمعیت‌بودن، الگوهای موفقی از تربیت و مدیریت را به نمایش گذاشته‌اند. این مادران و پدران در عمل نشان داده‌اند که در خانه‌ای شلوغ و پویا، فرزندان نه تنها در انفعال فرو نمی‌روند، بلکه مسئولیت‌پذیری، همکاری و همیاری را به عنوان مهارت‌های اصلی زندگی می‌آموزند و در مسیر تعالی علمی و اخلاقی پیشتاز می‌شوند.

نگاه به فرزندآوری به عنوان یک مجاهدت فرهنگی و وظیفه‌ای برای آینده انقلاب، همان نقطه عطفی است که می‌تواند نگاه‌های دلسرد را تغییر دهد. وقتی خانواده‌ها با نیتی فراتر از معیشت، یعنی تربیت نسل‌های کارآمد برای آینده کشور و اسلام، به این مسیر گام می‌نهند، سختی‌ها رنگ می‌بازند و جای خود را به برکاتی می‌دهند که مدیریت امور را در خانه آسان‌تر کرده و پیوندهای میان‌نسلی را عمیق‌تر می‌کند.

در حوزه جوانی جمعیت؛ «به جای پیشرفت، دچار پسرفت شده‌ایم»

علی اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی چالش‌های موجود در مسیر اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت پرداخت و اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت با دو چالش اصلی «فرهنگ‌سازی» و «هزینه‌های معیشتی» گره خورده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع جوانی جمعیت دو جنبه دارد؛ نخست، بحث کار فرهنگی برای ایجاد تمایل به فرزندآوری و مقابله با تبلیغات مسمومی که در ذهن‌ها نقش بسته است. دوم، رفع موانع اقتصادی و هزینه‌های زندگی که مانع اصلی فرزندآوری است.

وی افزود: در حوزه فرهنگ‌سازی، علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز آن‌گونه که باید عمل نشده و دولت هم از نظر مالی و هم از نظر معنوی، هزینه کافی در این زمینه صرف نکرده است.

نخعی‌راد با اشاره به وضعیت اقتصادی بیان کرد: در بخش مسائل مالی و اقتصادی، نه تنها گامی برداشته نشده، بلکه برخلاف مسیر تعیین‌شده، تورم و گرانی سنگین و هزینه‌های کمرشکن زندگی موجب شده است که ما در حوزه جوانی جمعیت، نه تنها موفقیت نداشته باشیم، بلکه دچار پسرفت شده باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به عدم اجرای برخی از مصوبات قانونی اشاره کرد و افزود: بسیاری از وام‌های پیش‌بینی شده برای خانوارهایی که دو فرزند یا بیشتر دارند، پرداخت نشده است. همچنین هزینه‌های مربوط به مسکن جوانان و تسهیلات امر ازدواج که در قانون پیش‌بینی شده بود، متوقف یا اجرا نشده است. این اقدامات برای پایین آوردن نرخ ازدواج حیاتی هستند.

وی بر نقش نظارتی مجلس تأکید کرد و گفت: مجلس باید با ورود قدرتمند، هم سیاست‌های غلط تورم‌زا را متوقف کند و هم اجرای هزینه‌های لازم برای حمایت از خانواده‌ها را از سر بگیرد.

جوانی جمعیت مسئله آینده و اقتدار کشور است

ریحانه دانشگر، مسئول کانون انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرمایه اصلی هر کشور نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: جامعه‌ای که از جمعیت جوان، پویا، خلاق و توانمند برخوردار باشد، ظرفیت به مراتب بیشتری برای پیشرفت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی خواهد داشت.

فعال حوزه جوانی جمعیت با اشاره به هشدارهای مکرر نسبت به کاهش نرخ باروری و حرکت کشور به سمت سالمندی، تصریح کرد: حرکت ساختار سنی جامعه به سمت پیری، پیامدهایی چون کاهش نیروی فعال و مولد و در پی آن افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد؛ از این رو مسئله جوانی جمعیت، مسئله آینده ایران است و تصمیماتی که امروز پیرامون خانواده و فرزندآوری اتخاذ می‌شود، سرنوشت کشور را در دهه‌های آینده تعیین خواهد کرد.

وی حفظ پویایی و قدرت ملی را مهم‌ترین برکت جمعیت جوان برشمرد و افزود: جامعه جوان، موتوری محرک برای حل مسائل و ایجاد اقتدار در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ علاوه بر این، حضور خانواده‌های جوان و پویا نشاط اجتماعی، تقویت پیوند میان‌نسلی و تحول فرهنگی را در جامعه رقم می‌زند.

دانشگر در تشریح راهکارهای مواجهه با مسئله جمعیت، رویکرد دومحوره را ضروری خواند و گفت: حل این مسئله مستلزم حرکت هم‌زمان در دو میدان «اقدام عملی و زیرساختی» و «کار فرهنگی و تبیینی» است؛ پرداختن صرف به مقوله فرزندآوری بدون گره‌گشایی از چالش‌های واقعی خانواده‌ها موجب عدم اقناع جامعه خواهد شد و اکتفا به مسائل اقتصادی بدون اصلاح نگرش فرهنگی نیز به تنهایی ثمربخش نیست.

فعال حوزه جوانی جمعیت رفع موانع ازدواج از جمله تأمین اشتغال، مسکن، امنیت شغلی و اقتصادی و همچنین حمایت ویژه از زوج‌های جوان و مادران را از الزامات زیرساختی دانست و ادامه داد: در بخش فرهنگی نیز نیازمند تحول جدی و گفتگو صادقانه، عقلانی و اقناعی هستیم تا نگاه نادرستی که فرزند را صرفاً مانع پیشرفت و هزینه تلقی می‌کند اصلاح شود و واقعیت‌ها و برکات خانواده در کنار پیامدهای پیری جمعیت تبیین گردد.

وی «روایت‌سازی» را از برجسته‌ترین اقدامات فرهنگی در این حوزه نام برد و تأکید کرد: مردم بیش از هر چیز با تجربیات واقعی ارتباط برقرار می‌کنند؛ لذا باید شرایطی فراهم شود تا تجارب، سختی‌ها و شیرینی‌های زندگی و فرزندآوری از زبان خود خانواده‌ها و مادران بیان گردد تا با تلفیق حمایت عملی و فرهنگ‌سازی تبیینی، موضوع جوانی جمعیت از یک مطالبه اداری و دولتی به دغدغه‌ای فراگیر و مردمی تبدیل شود.

مادر ۳۷ ساله‌ای که با ۷ فرزند در مسیر «جوانی جمعیت» گام برمی‌دارد

زهرا هروی متولد سال ۱۳۶۸ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من و همسرم هر دو در خانواده‌های پرجمعیت رشد کردیم؛ همسرم در خانواده‌ای ۶ فرزندی و خودم در خانواده‌ای ۸ فرزندی بزرگ شدیم. ما از نزدیک فواید بی‌شمار این سبک زندگی و صمیمیت حاکم بر آن را لمس کرده بودیم، بنابراین تصمیم گرفتیم همان مسیر را ادامه دهیم.

مادر ۷ فرزند در ادامه به انگیزه اصلی خود برای گسترش خانواده اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی من، عمل به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب بود. من در سطح شهر احساس می‌کردم که تعداد کودکان کاهش یافته و جمعیت به‌سمت میانسالی حرکت می‌کند؛ این یک معضل جدی برای آینده مملکت است. من خودم را سرباز راه ایشان می‌دانم و سعی کردم در این مسیر قدم بردارم.

وی که به‌تازگی هفتمین فرزند خود را به دنیا آورده است، برخلاف تصور عمومی، تربیت فرزندان متعدد را عاملی برای آسان‌تر شدن مدیریت خانه می‌داند.

هروی در این باره تصریح کرد: تجربه نشان داده است وقتی تعداد فرزندان بالا باشد، مدیریت امور و تربیت آن‌ها بسیار سازمان‌یافته‌تر پیش می‌رود. در روزهایی که من به دلیل زایمان نیاز به استراحت داشتم، شش فرزند دیگرم، علاوه بر رسیدگی به دروس خود، تمامی امور منزل از جمله خرید و نظافت را به بهترین نحو مدیریت کردند.

این مادر با اشاره به افتخارآفرینی فرزندانش در دوران تحصیل، تأکید می‌کند: کمترین نمره کارنامه پسرم در این مدت ۱۶ و نیم بود. این نشان می‌دهد که فرزندان در یک محیط پرجمعیت، به‌جای انفعال، یاد می‌گیرند که روی پای خود بایستند. خانه ما برای آن‌ها حکم یک مدرسه و مهدکودک پویا را دارد که در آن از یکدیگر می‌آموزند و استعدادهایشان شکوفا می‌شود.

وی و همسرش، ناصر بربرستانی، زندگی مشترک خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز کردند. آن‌ها که اولین تجربه والدینی خود را با به دنیا آمدن دوقلوها در ۲۰ سالگی آغاز کردند، حالا پس از گذشت سال‌ها، با همان شور و اشتیاق اولیه به راه خود ادامه می‌دهند.