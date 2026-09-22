به گزارش خبرنگار مهر، احمد صالح‌نژاد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چالش‌های ساختاری حوزه جوانان اظهار کرد: ادغام دو حوزه ورزش و جوانان در سال ۱۳۸۹ پیوند درستی نبود؛ چراکه جذابیت، هیجان و مخاطبان پرتعداد ورزش همواره باعث شده مباحث فرهنگی و اجتماعی ذیل سایه ورزش قرار بگیرند و از همین رو زمزمه‌ها و پیگیری‌ها برای استقلال مجدد سازمان ملی جوانان ذیل وزارتخانه همچنان ادامه دارد. با این حال، در دوره اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح وزارتخانه و معاونت امور جوانان، گام‌ها و تحولات مثبتی برای ساماندهی دغدغه‌های این قشر برداشته شده است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطح استانداری و فرمانداری‌ها تصریح کرد: این ستادها با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی مرتبط، بستر قانونی مناسبی برای طرح و پیگیری مستقیم مشکلات جوانان با حضور خود آنان ایجاد کرده است تا پیگیری دغدغه‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد.

وی در تشریح اقدامات دفتر توسعه برنامه‌ریزی اجتماعی در حوزه خانواده و ازدواج گفت: تمرکز اصلی در این بخش بر تشکیل و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی ازدواج و ارائه آموزش‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که طی سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ کارگاه مشاوره رایگان ازدواج در سراسر استان خراسان رضوی دایر شده است.

صالح نژاد با بیان اینکه طولانی شدن صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در ستادهای ساماندهی است، افزود: متأسفانه خراسان رضوی طولانی‌ترین صف انتظار دریافت وام ازدواج در کشور را دارد و در حال حاضر افزون بر ۶۲ هزار متقاضی در استان چشم‌انتظار تسهیلات ازدواج و نزدیک به ۳۰ هزار نفر نیز در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اضافه کرد: با وجود این حجم تقاضا، با هماهنگی و تلاش شورای هماهنگی بانک‌های استان، در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. شیوه تخصیص اعتبارات بانکی بر پایه جمعیت جوان استان‌ها انجام می‌گیرد، اما بالا بودن آمار رسمی وقایع ازدواج در خراسان رضوی و پیگیری مستمر متقاضیان، سبب انباشت مطالبات در صف دریافت شده است؛ مسئله‌ای که نیازمند توجه و بازنگری در سهمیه‌ها است.

وی با اشاره به ماهیت وظایف دستگاه ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان متولی پرداخت وام نیست و اختیارات قانونی و مالی در این حوزه ندارد، بلکه نقشی تسهیل‌گر و مطالبه‌گر دارد. در همین راستا اخیراً جلسه‌ای میان بانک مرکزی، وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا اعتبارات لازم تزریق شده و تا پایان سه‌ماهه دوم سال این صف به حداقل برسد؛ همچنین پیگیری‌ها با نمایندگان مجلس در مشهد نیز به‌طور جدی در حال انجام است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی درباره تسهیلات اشتغال نیز بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان طی یکی دو سال اخیر موفق به اخذ ردیف اعتباری مستقل برای اشتغال جوانان شده که امسال از مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار کشوری، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به خراسان رضوی اختصاص یافته است؛ هرچند این رقم در برابر حجم مطالبات ناچیز است، اما ورود به چرخه دستگاه‌های ارائه‌دهنده اعتبارات اشتغال، نقطه آغاز مهمی است. علاوه بر این، در بخش تسهیلات باشگاه‌داران و ورزشکاران نیز سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات با پیگیری‌های صورت‌گرفته جذب و پرداخت شد.

وی با تأکید بر گسترش مشارکت‌های اجتماعی جوانان یادآور شد: طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ سازمان مردم‌نهاد جوانان در استان تأسیس شده که رشدی معادل مجموع سنوات گذشته را نشان می‌دهد و تلاش شده است تا با وجود محدودیت‌ها و مظلومیت‌های این حوزه، ظرفیت‌های مردمی بیش از پیش پای کار بیایند.