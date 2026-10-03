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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

تأکید بر برندسازی روستاها برای توسعه گردشگری خراسان جنوبی

تأکید بر برندسازی روستاها برای توسعه گردشگری خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بر برندسازی روستاها برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح شنبه در حسینیه روستای نمونه گردشگری چنشت از توابع شهرستان سربیشه، با تأکید بر اهمیت برندسازی روستاها در توسعه گردشگری، اظهار کرد: معرفی هدفمند ظرفیت‌های بومی و جاذبه‌های گردشگری روستاها می‌تواند زمینه‌ساز حضور گردشگران، جذب سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی مناطق روستایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن روستای چنشت با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این روستا، تسهیل دسترسی گردشگران به اطلاعات مورد نیاز و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود در این روستا انجام شده است.

برآبادی با بیان اینکه برندسازی روستایی تنها به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود نمی‌شود، افزود: شناخت هویت بومی، فرهنگ محلی، آداب و رسوم، توانمندی‌های اقتصادی و مشارکت مردم از مؤلفه‌های مهم در فرآیند برندسازی روستاهاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برندسازی روستاها در دو بخش فیزیکی و مجازی انجام می‌شود، یادآور شد: در بخش فیزیکی، زیباسازی محیط، بهبود سیمای بصری و سامان‌دهی فضاهای روستایی مورد توجه قرار دارد و در بخش مجازی نیز طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت و اپلیکیشن با هدف معرفی جاذبه‌ها، امکانات، مسیرهای دسترسی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

برآبادی با تأکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی گفت: مشارکت مردم محلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ هویت و اصالت روستاها، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

وی اظهار کرد: برندسازی روستاها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین معرفی، از جمله اپلیکیشن روستای چنشت، می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی، افزایش حضور گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار گردشگری را در روستای چنشت فراهم کند.

کد مطلب 6965801

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