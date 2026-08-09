«چنشت» الگوی مهاجرت معکوس؛ رسانه بازوی تقویت گردشگری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روستاگردی یکی از اشکال پرطرفدار گردشگری در خراسان جنوبی است. به ویژه روستاهای اطراف شهرستان سربیشه چون مزارکاهی، چنشت و هریوند به واسطه خنکای مطبوع هوا در فصل تابستان یکی از مقصدهای مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسای شهرها است.

به همت و تلاش میراث فرهنگی خراسان جنوبی، به بهانه روز خبرنگار تعدادی از اهالی رسانه خراسان جنوبی در قالب تور خبری از روستای زیبای چنشت بازدید کردند.

روستایی که علی رغم خشکسالی های عدیده این سال ها، هنوز زیبایی و جذابیت و سرسبزی خود را حفظ کرده است.

سید مهدی ابراهیمی دبیر اجرایی مجمع نمایندگان خراسان جنوبی که اصالتا اهل این روستا است، در بازدید خبرنگاران از روستای تاریخی چنشت از توابع سربیشه اظهارکرد: بافت این روستا به سبک و سیاق خاصی طراحی و در سال‌های گذشته نیز طرح‌هایی برای حفظ و احیای آن توسط بنیاد مسکن انجام شده است.

اشاره به معماری روستای«چنشت»

وی با اشاره به ضرورت توجه به ورودی روستا و آرامگاه موجود در آن افزود: باید ورودی جدید روستا با همان سبک معماری و با استفاده از نمادها و مؤلفه‌های بومی و تاریخی طراحی شود تا ضمن زیباسازی، هویت تاریخی منطقه نیز حفظ شود.

ابراهیمی با بیان اینکه شکل خاص ورودی‌های دالان های روستا فلسفه مشخصی داشته است، گفت: این ورودی‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شدند که امکان ورود سواره و تاخت‌وتاز اسب در داخل روستا وجود نداشته باشد و از همین رو، ورودی‌ها معمولاً پیچ‌دار و باریک طراحی می‌شدند.

دبیر اجرایی مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ادامه داد: این معماری تنها یک شکل ظاهری نیست، بلکه بخشی از تاریخ و سبک زندگی مردم منطقه را در خود جای داده است و حتی در نوع روابط مالکیتی نیز می‌توان جلوه‌هایی از زندگی مسالمت‌آمیز مردم را مشاهده کرد.

ابراهیمی با اشاره به برخی رسوم قدیمی مردم روستا اظهار کرد: هنوز نیز برخی سنت‌های گذشته در زندگی مردم دیده می‌شود؛ برای نمونه، آب‌پاشی کوچه‌ها در ساعات ابتدایی صبح و بوی کاهگل، بخشی از فضای سنتی و خاطرات زندگی روستایی را شکل داده است.

چنشت ظرفیت مهاجرپذیری را دارد

وی با اشاره به روند جمعیتی روستا نیز گفت: این منطقه از دهه ۷۰ به بعد با ساخت برخی زیرساخت‌ها از جمله مدرسه، شرایط متفاوتی پیدا کرده و امروز می‌توان از آن به عنوان نمونه‌ای از مهاجرت معکوس یاد کرد؛ به گونه‌ای که نه تنها با مهاجرت گسترده جمعیت مواجه نیست، بلکه ظرفیت مهاجرپذیری نیز دارد.

دبیر اجرایی مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین با اشاره به پیشینه مذهبی و حضور گسترده سادات در این منطقه افزود: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت این روستا را سادات تشکیل می‌دهند که از خاندان‌های مختلف سادات از جمله علوی و طباطبایی هستند و حضور امامزادگان در منطقه نیز در شکل‌گیری این پیشینه بی‌تأثیر نبوده است.

شهادت برخی علویون در منطقه روستای چنشت

وی با تشریح پیشینه تاریخی امامزادگان منطقه بیان کرد: بر اساس روایت‌های تاریخی، در جریان درگیری‌های میان علویون و سپاه عباسیان، گروهی از علویون از این مسیر عبور کرده‌اند و برخی از آنان در همین منطقه به شهادت رسیده‌اند.

ابراهیمی گفت: امامزاده سید حامد علوی از جمله امامزادگان شاخص و مستند استان به شمار می‌رود که بر اساس روایت‌های موجود، فرماندهی بخشی از لشکر علویون را بر عهده داشته و در جریان درگیری‌ها به همراه دو فرزند خود، سید عبدالجلیل و سید قاسم، به شهادت رسیده است.

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: امسال تصمیم گرفتیم به مناسبت روز خبرنگار همراه اهالی رسانه در یکی از روستاهای هدف گردشگری استان حضور پیدا کنیم .

«چنشت» با سابقه ۲۰ سال قرار گرفتن در زمره روستاهای هدف گردشگری

وی افزود: چنشت حدود ۲۰ سال است که در زمره روستاهای هدف گردشگری استان قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز اقداماتی برای قرار گرفتن این روستا در فهرست روستاهای جهانی گردشگری انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌های گردشگری نیازمند همراهی رسانه‌هاست، گفت: پیش از هر چیز باید خودمان این ظرفیت‌ها و روستاها را به خوبی بشناسیم و سپس بتوانیم آن‌ها را به مردم و گردشگران معرفی کنیم که در این زمینه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند.

برآبادی با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه‌های مأموریتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان کرد: رسانه‌ها را بخشی مهم از مجموعه اداره کل می‌دانیم و در یک سال و نیم گذشته تلاش کرده‌ایم ارتباط مجموعه با رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که خبرنگاران را به عنوان یکی از ارکان مهم فعالیت‌های خود ببینیم.

وی ادامه داد: هرچقدر مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش کند، بخش مهمی از کار بر عهده رسانه‌هاست؛ چراکه معرفی جاذبه‌های گردشگری بدون قلم توانمند خبرنگاران و نگاه هنرمندانه عکاسان و فعالان رسانه‌ای امکان‌پذیر نیست.

رسانه بازوی تقویت گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی رسانه‌ها را یکی از بازوهای توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری، در حفاظت از میراث فرهنگی و ترویج صنایع دستی نیز نقش مؤثری دارند.

برآبادی افزود: در طول یک سال و نیم گذشته، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و اخبار رسانه‌های استان را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده‌ام و شاهد فعالیت ارزشمند خبرنگاران در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده‌ام.

وی با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری رسانه‌ها در حوزه میراث فرهنگی گفت: در حوزه میراث فرهنگی گاهی میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه میراث فرهنگی تعارض منافع ایجاد می‌شود و در چنین شرایطی، زبان رسانه و مطالبه‌گری صادقانه خبرنگاران می‌تواند تأثیرگذارتر از بیان اداری باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از حمایت رسانه‌ها از حفاظت از آثار تاریخی استان قدردانی کرد و گفت: از حمایت‌هایی که رسانه‌ها در طول یک سال گذشته از موضوع حفاظت از میراث فرهنگی داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چراکه بخشی از اقدامات حفاظتی با همراهی و مطالبه‌گری رسانه‌ها بهتر و رساتر به جامعه منتقل شده است.

برآبادی با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان بیان کرد: برخی گزارش‌های رسانه‌های خراسان جنوبی حتی بازتاب بین‌المللی داشته و ظرفیت‌های استان را در خارج از کشور نیز معرفی کرده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری فعالیت رسانه‌هاست.

وی همچنین درباره ظرفیت‌های صنایع دستی استان گفت: در حوزه صنایع دستی نیز رسانه‌ها با معرفی هنرمندان، تولیدات و ظرفیت‌های این بخش، نقش مهمی در شناساندن توانمندی‌های استان دارند و اگر توفیقی در این حوزه حاصل شده، قطعاً بخشی از آن نتیجه تلاش رسانه‌ها و قلم توانمند آنان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در ادامه به روند معرفی روستای چنشت برای قرار گرفتن در فهرست روستاهای جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: اقدامات مربوط به این موضوع از حدود سه تا چهار سال گذشته آغاز شده و پیش از این نیز دستگاه‌های مختلف برای معرفی و توسعه گردشگری روستا تلاش کرده‌اند که جای قدردانی دارد.

برآبادی خاطرنشان کرد: چنشت سال‌هاست به عنوان روستای هدف گردشگری مطرح است و اقدامات مختلفی در زمینه توسعه گردشگری، معرفی ظرفیت‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این روستا انجام شده است که امیدواریم با تداوم این اقدامات و همراهی رسانه‌ها، شاهد معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های چنشت در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.