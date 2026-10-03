فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ و نقل عمومی جاده‌ای گیلان طی نیمه نخست امسال اظهار کرد: در این مدت ۲۳۰ هزار و ۳۴۹ سفر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان انجام شده و یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۵۶ مسافر جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: از مجموع سفرهای انجام‌شده، ۲۵ هزار و ۵۷۵ سفر با ناوگان اتوبوسی انجام شده که طی آن ۱۹۰ هزار و ۶۶۵ مسافر جابه‌جا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به سهم ناوگان مینی‌بوس در جابه‌جایی مسافران گفت: طی این مدت ۳۷ هزار و ۴۶۱ سفر با مینی‌بوس انجام شده و ۵۷۸ هزار و ۳۲۲ مسافر توسط این ناوگان جابه‌جا شده‌اند.

مرادی ادامه داد: در بخش ناوگان سواری نیز ۱۶۵ هزار و ۹۰۸ سفر به ثبت رسیده و ۴۸۳ هزار و ۶۴ مسافر توسط خودروهای سواری عمومی جابه‌جا شده‌اند.