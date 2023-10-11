به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۶۶۷ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹۹۱ هزار و ۶۸۸ نفر، افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

وی به تعداد سفر انجام شده از طریق ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری اشاره کرد و افزود: طی شش‌ماهه سال جاری، ۱۲۹ هزار و ۶۹۷ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: ۵۲۰ هزار و ۴۳۷ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی جابه‌جا شده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش دودرصدی داشته است.

عبدی در خصوص جابه‌جایی مسافر با ناوگان مینی‌بوس استان لرستان، گفت: ۲۷۲ هزار و ۱۰۶ مسافر از طریق این ناوگان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۲ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: جابه‌جایی مسافر با ناوگان سواری در شش ماه اخیر نیز ۲۹۷ هزار نفر و ۱۲۵ بوده که نسبت به سال قبل یک درصد کاهش‌یافته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان اشاره کرد و افزود: ۱۷۷ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه مینی‌بوس و ۷۶۲ دستگاه سواری وظیفه خدمات‌رسانی و جابه‌جایی مسافر را برعهده دارند.

عبدی عنوان کرد: مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل‌ونقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیون‌های مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.