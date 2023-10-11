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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

معاون راهداری لرستان خبر داد؛

افزایش ۱۰ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان عمومی لرستان

افزایش ۱۰ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان عمومی لرستان

خرم‌آباد - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از افزایش ۱۰ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۶۶۷ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹۹۱ هزار و ۶۸۸ نفر، افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

وی به تعداد سفر انجام شده از طریق ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری اشاره کرد و افزود: طی شش‌ماهه سال جاری، ۱۲۹ هزار و ۶۹۷ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: ۵۲۰ هزار و ۴۳۷ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی جابه‌جا شده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش دودرصدی داشته است.

عبدی در خصوص جابه‌جایی مسافر با ناوگان مینی‌بوس استان لرستان، گفت: ۲۷۲ هزار و ۱۰۶ مسافر از طریق این ناوگان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۲ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: جابه‌جایی مسافر با ناوگان سواری در شش ماه اخیر نیز ۲۹۷ هزار نفر و ۱۲۵ بوده که نسبت به سال قبل یک درصد کاهش‌یافته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان اشاره کرد و افزود: ۱۷۷ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه مینی‌بوس و ۷۶۲ دستگاه سواری وظیفه خدمات‌رسانی و جابه‌جایی مسافر را برعهده دارند.

عبدی عنوان کرد: مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل‌ونقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیون‌های مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.

کد مطلب 5908711

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