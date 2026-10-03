۹ هزار نفر در قزوین آموزش ایمنی ترافیکی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین زلالی در تشریح اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای و افزایش آگاهی گروه‌های هدف در مدارس و روستاهای حاشیه راه‌های استان اجرا شد.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز در ۳۷ مدرسه حاشیه راه‌ها با هماهنگی آموزش و پرورش و دهیاران مناطق هدف، آموزش‌های مرتبط با ایمنی تردد و نکات ترافیکی را فرا گرفتند.

رئیس اداره ایمنی ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین ادامه داد: در کنار آموزش‌های ارائه‌شده، اقلام کمک‌آموزشی و کاربردی از جمله کیف و کوله‌پشتی مجهز به شبرنگ و انواع لوازم‌التحریر با مضامین ترافیکی نیز میان دانش‌آموزان مدارس هدف توزیع شد.

زلالی با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای راکبان موتورسیکلت گفت: در نیمه نخست امسال پنج هزار و ۴۰۰ راکب موتورسیکلت در ۵۴ روستای حاشیه راه‌های استان تحت آموزش‌های ایمنی و ترافیکی قرار گرفتند.

وی بیان کرد: روستاهای هدف با همکاری بخشداران و دهیاران شناسایی و برای اجرای برنامه‌های آموزشی انتخاب شدند و آموزش‌ها با هدف افزایش آگاهی راکبان، کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقای ایمنی تردد موتورسیکلت‌ها انجام شد.

رئیس اداره ایمنی ترافیک استان قزوین اضافه کرد: در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی، اقداماتی مانند توزیع کلاه ایمنی میان راکبان موتورسیکلت، نصب شبرنگ روی موتورسیکلت‌ها و تعویض چراغ‌های معیوب نیز در روستاهای هدف اجرا شد.

زلالی خاطرنشان کرد: توجه به کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای از جمله دانش‌آموزان و راکبان موتورسیکلت، یکی از محورهای مهم برنامه‌های ایمنی ترافیکی است و استمرار آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند به افزایش آگاهی و کاهش رفتارهای پرخطر در راه‌های استان کمک کند.