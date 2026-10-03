به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علی محمدی صبح شنبه در دیدار با کارکنان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، با تأکید بر ضرورت حرکت تکلیف ‌محور در این مجموعه اظهار کرد: خدمت در تبلیغات اسلامی باید در راستای توسعه فرهنگ قرآنی و پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی مردم تعریف شود.



وی با اشاره به مبانی شکل‌گیری نهاد تبلیغات اسلامی افزود: امام خمینی(ره) در کتاب «کشف‌الاسرار»، درباره اداره جامعه بر اساس قانون اسلام و مسئولیت آحاد مردم سخن گفته است، بر این اساس، نقش مردم در تحقق و تبیین ارزش‌های اسلامی، نقشی اساسی است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: تبلیغات اسلامی یک نهاد مردم‌پایه است و غایت حرکت آن باید این باشد که آحاد مردم به تبیین‌گران تبدیل شوند و خود مردم در میدان فرهنگ و تبیین نقش‌آفرینی کنند.



محمدی با تأکید بر اینکه کارکنان تبلیغات اسلامی باید خود را در وهله نخست تبیین‌گر بدانند، گفت: یکی از مأموریت‌های مهم این مجموعه، گره‌گشایی ذهنی مردم و پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌های جامعه است و در این مسیر باید خود را خادم مردم بدانیم.



وی تصریح کرد: تبلیغات اسلامی باید پناهگاه مردم باشد و تشکل‌های قرآنی، هیئات مذهبی و کانون‌های تبلیغی نیز باید ظرفیت‌های خود را بیش از گذشته در خدمت مردم قرار دهند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت صیانت از فضای شفافیت در استان تأکید کرد و گفت: مسائل اداری و مالی باید در چارچوب شفافیت دنبال شود و این موضوع باید در همه سطوح مجموعه مورد توجه قرار گیرد.



وی اتحاد و همدلی را زمینه‌ساز تعالی و پیشرفت مجموعه دانست و افزود: امروز نیازمند عهدی جهادی هستیم تا در کنار یکدیگر، با انسجام و همدلی، وظایف خود را در قبال مردم انجام دهیم.



محمدی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی خاطرنشان کرد: امروز در وسط میدان جنگ قرار داریم؛ جنگ نظامی تنها ظاهر ماجراست و در کنار آن، یک جنگ جدی در عرصه روایت و تبیین جریان دارد که نقش مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی را بیش از گذشته مهم می‌کند.



وی بر ضرورت تقویت رویکرد تبیینی در مجموعه تبلیغات اسلامی تأکید کرد و گفت: همه ظرفیت‌های این نهاد باید برای خدمت به مردم، توسعه فرهنگ قرآنی و حضور مؤثر در میدان تبیین به کار گرفته شود.